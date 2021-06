Harold Forsyth Mejía | Fuente: Andina

El embajador del Perú en Japón, Harold Forsyth, recalcó que ninguno de los candidatos de la segunda vuelta, ni el Gobierno, pueden solicitar una auditoría internacional a la OEA, luego que Keiko Fujimori extendiera una solicitud al presidente Francisco Sagasti para ello.

Forsyth sostuvo que “es normal que en las segundas vueltas hayan resultados ajustados” y recordó la contienda electoral del 2016, en la que Pedro Pablo Kuczynski ganó a Keiko Fujimori.

“Hace 5 años también hubo un resultado muy ajustado cuando Kuczynski ganó las elecciones, en esta oportunidad está trayendo consecuencias y está dejando heridas”, lamentó en Ampliación de Noticias de RPP.

No obstante, el diplomático consideró que ello “no debería implicar que se planteen cosas fuera de la razonabilidad”, como por ejemplo, “la denominada auditoría electoral” que ha solicitado Keiko Fujimori.

“La auditoría electoral, que podría hacer una organización como la OEA, únicamente puede ser solicitada por la autoridad electoral, cuando la autoridad electoral comprueba que el proceso acusa falencias o al mismo tiempo cuando la misión electoral de observación determina”, expresó.

“No hay manera que el Gobierno pida una auditoría, mucho menos uno de los participantes”, recalcó Harold Forsyth. “Sino cualquier Gobierno podría pedir porque simplemente no le gustó un ganador. El Gobierno está obligado a tener una imparcialidad absoluta. La que determina eso es la autoridad electoral. No hay forma de que eso se dé”, aseveró.

DIFERENTE SITUACIÓN EN BOLIVIA

Los argumentos de Fuerza Popular para solicitar una auditoría internacional se basan en lo ocurrido en Bolivia, sin embargo, Forsyth aseguró que no se trata de una situación igual.

“El símil que se plantea con Bolivia no tiene razón de ser. La diferencia es que en Bolivia un presidente de la República, que era Evo Morales, era candidato a la presidencia, y al producirse un apagón informático luego de las elecciones, la misión de observación de la OEA empezó a sospechar que había un intento de fraude. Eso generó que la opción concreta por parte de la OEA, porque la propia misión lo planteó”, precisó.

“Ninguna parte interesada puede solicitar eso. Mucho menos un Gobierno, porque de lo contrario sería desnaturalizar la independencia absoluta y neutral de los actores electorales. Eso es lo que no se ha procesado bien en el Perú, no se ha comprendido, que los candidatos no pueden plantear ese tipo de quejas porque existe una precisión específica. Es por eso que no se va a dar”, apuntó.

