Hernando Cevallos se mostró confiado en que el presidente Francisco Sagasti rechazará pedido de Fuerza Popular.

Hernando Cevallos, integrante del equipo técnico de Perú Libre, señaló que no existe posibilidad alguna dentro del marco de la Constitución para que el presidente Francisco Sagasti acepte el pedido de Fuerza Popular y solicite una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) a la segunda vuelta electoral.

"El presidente Sagasti francamente no lo puede hacer. El artículo 118 de la Constitución obliga al presidente de la República a hacer cumplir lo que resuelve el Jurado Nacional de Elecciones. Aquí no hay ninguna posibilidad constitucional de que el presidente haga eso. Estas son puras especulaciones, no tiene ningun asidero en ninguna parte de la Constitución", dijo a La Noticia 360' por RPP.

Asimismo, afirmó que "por supuesto" considerarían una interferencia de parte del jefe de Estado si aceptara gestionar dicho requerimiento ante la OEA.

"La Constitución es muy clara. ¿Quién está llevando adelante este proceso? El Jurado Nacional de Elecciones; cualquier interferencia en este proceso por parte del presidente significaría impedir que el Jurado Nacional de Elecciones cumpla sus funciones".

"Estoy seguro que no lo va a hacer, además es un absurdo, no hay ninguna razón para que pida eso. Es una majadería, no hay ninguna prueba para pedir ahora una auditoría internacional", agregó Hernando Cevallos.

Esto dice la Constitución Política:

Artículo 118°.- Corresponde al Presidente de la República:

10. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones.

Delegación entregó pedido a la OEA

Este miércoles, una delegación conformada por el economista Daniel Dórdova, los congresistas electos Hernando Guerra García (Fuerza Popular), Jorge Montoya (Renovación Popular) y la excandidata aprista Nidia Vílchez, llegó hasta la sede de la OEA en Washington D.C. (Estados Unidos).

Si bien no lograron reunirse con el secretario general de dicha organización, Luis Almagro, sí dejaron una carta con su pedido de una auditoría a los comicios del 6 de junio.

Al respecto, la candidata a la Vicepresidencia por Fuerza Popular, Patricia Juárez, dijo a RPP que el fin de esta travesía había sido "informar de todas las cosas que han ocurrido" en el proceso electoral.