El excongresista Hernando Cevallos, integrante del equipo técnico de Perú Libre, expresó su rechazo a la declinación que hizo este miércoles el magistrado Luis Arce Córdova a formar parte del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en un momento en que el organismo se encuentra revisando las apelaciones presentadas por los pedidos de nulidad de actas de la segunda vuelta presidencial.

En diálogo con La Rotativa del Aire' por RPP, señaló que "todos sabemos que el cargo es irrenunciable". "No es una cuestión de que 'no me gusta, tengo otra opinión política y me voy', eso es una barbaridad, una irresponsabilidad frente al país", agregó.

Para el exparlamentario, "es evidente" que en la acción del magistrado "hay una intención política de tratar de desestabilizar al propio Jurado Nacional de Elecciones y crear un nuevo manto de dudas sobre el proceso electoral".

En su opinión, "lo que debió hacer es esperar que concluya porque está prácticamente finalizado el proceso electoral, y no generar esta sensación de incertidumbre, de falta de representatividad del Jurado".

Insta a magistrados a culminar su labor

Hernando Cevallos acotó que "la ciudadanía está esperando que se zanje este problema, que ya no tiene retorno desde el punto de vista matemático".

Y recordó que las instituciones nacionales e internacionales a cargo de la observación del proceso señalaron que este se llevó a cabo de manera transparente.

Por todo ello, el excongresista opinó que el magistrado Luis Arce "debería completar la labor que se le ha encomendado y el Jurado, no dilatar más esta situación".

El máximo tribunal electoral "tiene que debe manejarse con sentido común y resolver este tema, yo diría, casi de inmediato", puntualizó.

Presenta declinación al pleno del JNE

Luis Arce Córdova presentó este miércoles su declinación al puesto que ejerce como integrante del pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

Mediante una carta enviada al presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, el fiscal supremo indicó que su decisión busca evitar que la representación que ejerce y sus votos “sean utilizados para convalidar falsas deliberaciones constitucionales” en dicho organismo electoral.

En esa línea, consideró que el pleno del JNE ha mostrado una “clara parcialización” respecto del proceso electoral en curso. Precisó que hay denuncias contra el titular de dicho órgano constitucional, que evidencian “cuestionables intenciones” sobre los resultados electorales.

Pedido para designación de suplente

De acuerdo con la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, los integrantes del pleno del JNE no pueden renunciar durante los procesos electorales, de referéndum u otras consultas populares. El fiscal supremo representa al Ministerio Público en el pleno del JNE.

Ante esta situación, Arce Córdova solicitó al pleno para que se pronuncie en favor de su decisión y que comunique a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, a fin de que se designe al miembro suplente que represente al Ministerio Público.

Arce Córdova, actualmente, afronta un proceso disciplinario en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por presuntas vinculaciones con ‘Los cuellos blancos del puerto’.









