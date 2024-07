Hernando de Soto: "Seré candidato presidencial a los 83 años"

El economista señaló en RPP que ha presentado su afiliación a la agrupación política Progresemos para participar de las elecciones presidenciales de 2026. Además, afirmó que formará alianzas con otros partidos que se llamará "Hablemos" con miras a los comicios.

Hernando de Soto confirmó este viernes su participación en las próximas elecciones presidenciales del 2026 bajo una alianza con la cual vienen concretando con nueve partidos políticos. Esta será su segunda presencia en este proceso tras su aventura del 2021 con Avanza País.

"Yo he tomado la decisión. Sí. Si es que todo va bien de aquí en adelante y si no hay ninguna sorpresa, yo seré candidato presidencial a los 83 años. A la edad de (Joe) Biden, soy dos años mayor que Trump y cuatro años menor que el papa [Francisco]. En otras palabras, todavía no soy un caso extraordinario", expresó en el programa Nunca es tarde de RPP.

Hernando de Soto confirmó que ya presentó su afiliación al partido político Progresemos, que está inscrito en el JNE. En ese sentido, explicó que esto lo hizo porque para formar la alianza es necesario estar registrado en las entidades electorales.

"La ventaja en el fondo es que la alianza también será un partido político, una especie de megapartido en el sentido de que haremos lo mismo que los europeos cuando tienen varios partidos", añadió.

El economista postuló a las elecciones del 2021 por el partido político Avanza País y ocupó el cuarto lugar en las preferencias. En aquellos comicios ganó Pedro Castillo, entonces candidato de Perú Libre, quien se convirtió en el jefe del Estado.

Desilusionado de Avanza País

De Soto recalcó que él mismo renunció al partido Avanza País hace dos años por la "desilución" que tuvo por la manera cómo se manejaron las cosas en la agrupación. Además, aseguró que perdió en su momento el control de la bancada parlamentaria.

"La bancada hizo una alianza con la maquinaria del partido, a lo cual tienen el derecho según la Constitución y no hay nada ilegal. Pero desde mi punto de vista, ilegítimo, por eso renuncié porque yo no tenía un control", comentó.