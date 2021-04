Hernando de Soto: Las propuestas de ambos candidatos son insuficientes como para que alguien los recomiende

El excandidato presidencial aseguró que definirá por quién votará poco antes de que inicie junio. | Fuente: Andina

El excandidato presidencial, Hernando de Soto, aseguró la noche de este domingo que de momento no ha decidido a qué postulante apoyará de cara a la segunda vuelta de las Elecciones 2021, pues las propuestas que ambos tienen son insuficientes para recomendar el voto por alguno.

Según precisó, en los próximos 45 días antes del balotaje espera lograr que la ciudadanía no tenga que escoger entre dos opciones malas, sino entre candidatos que puedan llegar con mejores propuestas que garanticen a prosperidad y sostenibilidad al país.

Sostuvo que continuará dialogando con ambos candidatos a fin de forzarlos a ambos, con el apoyo de la ciudadanía, para que dejen de ser posiciones que lleven al país a una crisis mayor.

“No creo que en este momento pueda pronunciarme en relación a Keiko Fujimori y Pedro Castillo (…) Esa es una cosa que vamos a determinar acercándonos al mes de junio (…) Hasta la fecha sus propuestas son insuficientes para que nadie razonable recomiende a uno u otro”, dijo a Canal N.

Sobre las propuestas de los candidatos

En esa línea, Hernando de Soto se refirió a lo que plantea cada uno de los postulantes y aseguró que el modelo económico al que pretende ir el candidato Pedro Castillo, no ha funcionado en ninguna parte del mundo y que la cantidad de países que lo ejercen así lo han demostrado.

“Una de las opciones más conocidas de la izquierda es convertirnos en el primer país en la historia del mundo que da vuelta en u para adoptar el modelo económico Marxista-leninista. Este es un modelo que el resto del mundo ha rechazado y cuyos remanentes Cuba, Laos y Corea del Norte, no son más de tres o cuatro, son sustancialmente más pobres y menos libres que Perú”, señaló.

Mientras que en el caso de Keiko Fujimori indicó que ella representa a aquella derecha que busca reactivar la economía tal y como funcionaba antes de la pandemia; sin embargo, la mayoría de los peruanos ya no quiere esto y busca una opción más inclusiva. Pese a esta negativa, la lideresa fujimorista no ofrece garantías de cambio.

“Lo que nos dice la publicación del Instituto de Estudios Peruanos es que dos de cada tres peruanos han decidido que no quieren regresar al pasado y es lógico presumir, porque consideran que los gobiernos anteriores no han sabido extender la capacidad de acumular capital, prosperar y proteger el trabajo y la salud de la mayoría de los peruanos”, dijo.

“Y para colmo de colmos [Keiko Fujimori] en vez de decirnos cómo esta vez logrará que la economía de mercado sea inclusiva, cosa que no pudo hacer durante los tres años que estuvo en el Congreso, más bien acepta con gratitud el apoyo de un importante intelectual Mario Vargas llosa, que la considera una mala opción, pero no la más mala y yo me pregunto quién va a invertir en un país malo que podría ser peor”, añadió.

