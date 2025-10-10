JEE Lima Oeste señala que el alcalde de Comas infringió principio de neutralidad

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Oeste 2 declaró que Ulises Beltrán Villegas Rojas, alcalde de Comas, incurrió en infracción al deber de neutralidad por realizar propaganda a favor de Somos Perú. La resolución ordena remitir el caso al Ministerio Público y la Contraloría y le exige abstenerse de nuevas infracciones

El JEE Lima Oeste 2 concluyó que el alcalde de Comas, Ulises Beltrán Villegas Rojas, infringió el principio de neutralidad en periodo electoral, al promover actividades proselitistas a favor de la organización política Somos Perú, partido al que pertenece.

Según el Informe de Fiscalización N.° 00003-2025, el alcalde habría usado recursos municipales y la imagen institucional para realizar propaganda política, conducta prohibida.

El caso se inició tras la emisión de un reportaje del programa Punto Final, en el que se mostró a trabajadoras municipales vestidas con uniformes de los colores y símbolos de Somos Perú, participando en actividades públicas junto al alcalde. Las imágenes mostraban banners, banderolas y elementos decorativos con el logotipo del partido.

El fiscalizador distrital de Comas concluyó que esas acciones, realizadas incluso durante el horario laboral, constituían propaganda política encubierta desde el aparato municipal.

En sus descargos, Beltrán Villegas negó haber realizado propaganda partidaria y calificó el reportaje como “sesgado y sensacionalista”, afirmando que el título “Las porristas del alcalde” afectaba la dignidad de las trabajadoras municipales.

El alcalde alegó que en las actividades observadas no portaba símbolos políticos y que su afiliación a Somos Perú. También sostuvo que las actividades señaladas formaban parte de acciones municipales regulares en beneficio de la comunidad educativa

El JEE rechazó los argumentos de defensa y determinó que las evidencias audiovisuales y fotográficas confirmaban el uso de símbolos y colores del partido Somos Perú (rojo, blanco y azul) en uniformes, banners y otros elementos entregados dentro de la Municipalidad de Comas.

Incluso, el informe de fiscalización detalló la existencia de mensajes de WhatsApp donde se coordinaban los ensayos y actividades con personal municipal durante el horario de trabajo

En el reportaje se identificó a cuatro funcionarias activas que aparecían vestidas con el uniforme partidario. El colegiado concluyó que, al ser autoridad pública, Beltrán Villegas está obligado a mantener imparcialidad política, y su conducta “favoreció a una organización política con la que mantiene vinculación”, infringiendo el deber de neutralidad consagrado en la Ley Orgánica de Elecciones y el Código de Ética de la Función Pública

Parte de la Resolución N.° 00249-2025-JEE-LIO2/JNE sobre el caso Ulises Villegas. | Fuente: Jurado Nacional de Elecciones.

La Resolución N.° 00249-2025-JEE-LIO2/JNE, emitida el 26 de septiembre de 2025, declara fundada la infracción y dispone:

Declarar que Ulises Beltrán Villegas Rojas incurrió en la infracción a las normas sobre Propaganda Electoral y Neutralidad consistente en realizar propaganda a favor de la organización política “Partido Democrático Somos Perú” Remitir los actuados al Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Municipalidad de Comas. Requerir al alcalde abstenerse de repetir la conducta, bajo apercibimiento de apertura de procedimiento sancionador

El documento lleva las firmas del presidente del JEE Lima Oeste 2, Marco Antonio Hancco Paredes, y de los miembros Óscar Hernán Miranda Orrillo y Ana Condori Risi.

Resolución del N.° 00249-2025-JEE-LIO2/JNE, emitida el 26 de septiembre de 2025, sobre el caso Ulises Villegas. | Fuente: JNE