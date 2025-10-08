Últimas Noticias
Jorge del Castillo inscribió su precandidatura y fórmula presidencial por el APRA

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

El excongresista aprista, que ha incluido en su fórmula presidencial a Mauricio Mulder como primer vicepresidente, aseguró que su postulación busca fomentar una competencia interna democrática.

Elecciones
Del Castillo enfatizó la necesidad de establecer un gobierno con una línea ética y moral | Fuente: RPP

El excongresista Jorge del Castillo oficializó su precandidatura y la fórmula presidencial del APRA, acompañado del exparlamentario Mauricio Mulder y la secretaria general Belén García. Este trámite se realizó ante los representantes del partido y fue anunciado en una rueda de prensa donde Del Castillo aseguró que su candidatura busca promover una competencia democrática y limpia.

El exparlamentario recordó que el 30 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones internas del APRA, donde se espera una significativa participación de 50 mil militantes. Durante su declaración, Del Castillo enfatizó en la importancia de la unidad dentro de su lista y precisó que el candidato que surja del proceso recibirá el apoyo total de sus compañeros.

En cuanto a las principales propuestas de su candidatura, Del Castillo enfatizó la necesidad de establecer un gobierno con una línea ética y moral, en referencia a la actual crisis de corrupción que afecta a la política peruana, lo que se ha visto evidenciado en la condena de varios exmandatarios. Además, destacó la relevancia de priorizar la educación, la salud y el desarrollo de infraestructura en su agenda política.

Del Castillo dijo que será respetuoso con otros potenciales candidatos

El candidato también mencionó su intención de superar los logros económicos previos del APRA, bajo el argumento de que en su administración el país alcanzó tasas de crecimiento económico mucho mayores que las actuales, lo que reflejaría la incompetencia del actual gobierno.

En el panorama electoral, Del Castillo mencionó que será respetuoso con otros potenciales candidatos como Rafael López Aliaga y César Acuña, y enfatizó en que la política debe centrarse en el respeto entre adversarios y no en la confrontación. Además, destacó la importancia de establecer alianzas con otros partidos en temas de interés nacional como la seguridad ciudadana.

APRA Elecciones Jorge del Castillo

