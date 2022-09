Jesús Salazar | Fuente: RPP

El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Jesús Salazar Nishi, presentó un análisis para que los nuevos representantes que sean elegidos en las Elecciones Regionales y Municipales 2022 puedan utilizarlo en sus gestiones correspondientes. Uno de los problemas que detectó Salazar es que se utiliza la creación de nuevos distritos como bolsa electoral, pero no se le da prioridad a su desarrollo.

"La regionalización en el Perú es una historia inconclusa. A finales de los 80 intentamos hacer una regionalización con 12 macrorregiones. Esto no duró mucho. En los 90 se vino abajo. En los 2000 empezamos nuevamente un período de regionalización, pero lo único que hicimos fue cambiar de nombre de departamentos a regiones. No existe una política real de regionalización. Perú tiene una mala costumbre de seguir dividiéndose. Me enteré hace poco que en las últimas seis semanas se han aprobado más de 43 distritos nuevos en nuestro país. (Y los candidatos prometen crear más distritos). Esa es una bolsa electoral y lamentablemente se crean distritos no con el fin de desarrollarlos, sino de crear una especie de feudo para que alguien llegue y los pueda gobernar", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Salazar Nishi remarcó que lo que se pretende con este análisis es potenciar los beneficios de cada región a fin de aprovecharlos mejor para el desarrollo nacional.

"Hemos hecho un análisis de lo que se encontró en las regiones, potenciar las ventajas comparativas que tiene cada una y llevarlas a un plan mediato de más de 500 medidas a nivel de todas las regiones en el país. Los candidatos han entendido que pueden implementar en su plan de gobierno algunas de estas medidas que son de carácter inmediato y aprovechar algunas de las ventajas comparativas que el Perú tiene", agregó.

Además, precisó que contamos con materia prima para explotar. Sin embargo, es una situación que no estamos aprovechando en diferentes zonas del país.

"En la zona oriente, podríamos explotar la madera de manera sostenible. Somos el noveno bosque más grande en el mundo y no tenemos una industria de manera desarrollada. Tenemos grandes espejos de agua a nivel de sierra y selva que podría muy bien aprovecharse para la pesca de consumo humano. Pero no estamos haciéndolo", manifestó.

Finalmente, Salazar Nishi comentó que en actividades como la minería no se ve precisamente el desarrollo a nivel social porque es posible que el canon se vaya a otro tipo de obras menos relevantes para la región.

"El empresariado general, específicamente el minero, tiene esa responsabilidad de hacer sentir que su negocio también está involucrado en el desarrollo social de la zona donde opera. Ese es un tema que nos obliga a ser sostenibles en el desarrollo de la economía. Sin embargo, yo siento que lamentablemente estamos nuevamente en el problema de la corrupción. ¿Cómo llegaron esos recursos y cómo fueron invertidos? Yo pregunto si algún gobierno regional realmente aplicó el 100% de su canon para el desarrollo de la población o se fueron a obras intrascendentes o quizá solo para buscar algún tipo de beneficio", culminó.