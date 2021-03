Jorge Montoya postula como segundo vicepresidente por la lista de Renovación Popular. | Fuente: Composición

El almirante y candidato a la segunda vicepresidencia por el partido Renovación Popular, Jorge Montoya, señaló que una de las principales propuestas es no aplicar cuarentenas generales puesto que, desde su punto de vista, estas no sirvieron para combatir la COVID-19.

En conversación con Ampliación de Noticias, Jorge Montoya, quien postula también al Congreso por el partido de Rafael López Aliaga, expresó que "hay que aprender a vivir con el virus". "No haremos cuarentena, no importa el nivel de contagio. Hay otras formas", indicó.

"No se han hecho cercos epidemiológicos, no se han aislado contagios, no han habido acciones más que estar encerrados y eso ha generado más contagios", agregó Jorge Montoya. Además, indicó que tampoco los toque de queda hayan traído beneficios.

Jorge Montoya además se refirió a la denuncia periodística que arrojó que el candidato Rafael López Aliaga tiene una deuda activa con la Sunat. Al respecto, expresó que confía "en su honradez".

"El tiene un montón de empresas con trabajadores. Se le van a encontrar cosas diferentes y es natural. No le veo algo raro porque es cómo se comporta el indivuduo y es de manera clara y transparente", acotó.





VIOLENCIA DE GÉNERO

Al ser consultado sobre su posición en torno a los derechos de las mujeres y en materia de violencia de género, Jorge Montoya señaló que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables (MIMP) no ha trabajado por ello.

"El Ministerio de la Mujer no ha hecho nada por eso", afirmó. Asimismo, señaló que el Estado no debe de intervenir en materia de género cómo la distribución de anticonceptivos.

"Eso es decisión de cada pareja, es un tema de familia. El Estado no debe de intervenir en un tema de personas con particulares deseos y gustos. Eso es libertad de cada uno", agregó.

