Jorge Nieto, líder del partido del Buen Gobierno, consideró que en el Parlamento hubo una voluntad de excluir a los nuevos partidos políticos de las elecciones generales de 2021.



"El Congreso puso como requisito inscribirse antes del 30 de septiembre para ser parte de la fórmula presidencia al. Yo creo que ha habido una clara voluntad de exclusión por parte del Congreso", dijo durante una entrevista en el programa Nada está dicho de RPP.



El exministro de Defensa cuestionó que a las nuevas agrupaciones políticas se les exija cumplir ciertos requisitos para su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP); pero muchas organizaciones que "hoy en día están en el sistema político no lo cumplen" (padrón de afiliados y comités partidarios).



"Participan de pleno derecho de las próximas elecciones. La cancha no ha estado pareja", remarcó Jorge Nieto.



El exministro de Defensa sostuvo también que no será candidato presidencial en las elecciones próximas. "En mi caso, como mi partido no ha logrado a concretar su expediente no seré candidato presidencial", manifestó.