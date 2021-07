Julio César Castiglioni reconoce que Keiko Fujimori no tiene opción de ganar la elección presidencial

La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, mira durante la firma de un 'compromiso a la democracia' con el candidato rival Pedro Castillo. | Fuente: AFP

El integrante del equipo legal de Fuerza Popular, Julio César Castiglioni, reconoció este miércoles que la candidata presidencial Keiko Fujimori no tiene, hasta el momento, opción de ganar las elecciones generales, pero afirmó que la organización política que representa continuará apelando ante el Jurado Nacional de Elecciones.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, el abogado insistió que apelarán hasta la última acta de proclamación de resultados de los Jurados Electorales Especiales dentro del sistema electoral, donde está en juego aproximadamente 5 000 votos, porque es su derecho. Además, sostuvo que Fuerza Popular decidió no acudir a la justicia ordinaria.



"No lo vamos a tener, tampoco me voy a engañar", respondió Julio César Castiglioni ante la pregunta de si Fuerza Popular obtendría más votos que Perú Libre si las apelaciones son favorables. "En este momento no", agregó cuando se le consultó si es posible que Keiko Fujimori gane 'matemáticamente' la segunda vuelta.

Julio César Castiglioni señaló que si el Jurado Nacional de Elecciones proclama al candidato Pedro Castillo como ganador de las elecciones sería "díficil de entenderlo" porque, afirmó, hubo fraude electoral.



"Yo sí le puedo decir con toda seguridad que sí hubo fraude, y le voy a decir por qué. Nosotros hemos informado con actas en la mano y hemos cotejado y la salida que ha tenido el Jurado Nacional de Elecciones es decir que esto no tiene etapa probatoria y en consecuencia, ellos no van a hacer ningún cotejo con ONPE y con Reniec de las firmas (...) eso tendrá que ser responsabilidad de la Junta Nacional de Justicia", aseguró.

Evalúan número de actas a apelar

Julio César Castiglioni anunció que Fuerza Popular decidirá este miércoles el número de actas de proclamación de resultados de Jurados Electorales Especiales que apelará ante el Jurado Nacional de Elecciones.



El abogado sostuvo que las apelaciones en los 18 Jurados Electorales Especiales, que faltaban publicar sus resultados, tienen como característica los errores numéricos.



"Como ya están las 18 actas publicadas, entonces vamos a evaluar el día de hoy cuántas de ellas se apelan, todavía no se ha decidido si son 5, 10 o 15, inicialmente se habló de 15, pero todavía no se tenía la publicación por parte de los Jurados Electorales Especiales, que en este momento sí ya se han publicado", dijo.

Julio César Castiglioni precisó también que en seis días el Jurado Nacional de Elecciones ya tendría una proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta tras la presentación de las apelaciones.

"Desde la publicación de los Jurados Electorales Especiales, apelemos o no, tienen tres días para que las actas queden consentidas, para que las resoluciones queden consentidas. Si nosotros apelamos, sube al Jurado Nacional de Elecciones y tiene el JNE tres días para resolver. Entonces esos son seis días para que apelando o no el Jurado Nacional de Elecciones tiene que esperar.", aclaró.



NUESTROS PODCAST



"El poder en tus manos": El retraso en la proclamación del ganador de la segunda vuelta de las Elecciones 2021 ha provocado que el tiempo que tienen el gobierno entrante y el saliente para la transferencia de responsabilidades sea más corto. ¿Qué implica y cómo nos afecta tener menos tiempo para pasar de un gobierno a otro el próximo 28 de julio?

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.