Keiko Fujimori señaló que señaló que el fiscal pretende dejarla sola en un momento decisivo. | Fuente: Twitter: Keiko Fujimori

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció la noche de este lunes que su defensa legal apelará la resolución del juez Víctor Zúñiga que reitera la prohibición de comunicarse con coimputados y testigos de las investigaciones por el caso Odebrecht.

Dicha sentencia determinó que la lideresa política incumplió las medidas restrictivas de la comparecencia que pesa en su contra al establecer contacto con el excongresista Miguel Torres y la exlideresa del PPC Lourdes Flores.

"Esta vez el fiscal no ha logrado su arbitraria pretensión de llevarme a prisión. Sin embargo, quiero denunciar que al no haber ninguna distinción entre los testigos de los aportes [a su campaña] con los demás testigos del proceso, el impedimento de no poder verme ni comunicarme con Miki ni Lourdes Flores incluye también a cientos de testigos citados malintencionadamente por el fiscal", señaló en un pronunciamiento difundido en sus redes sociales.

En opinión de Keiko Fujimori, "lo que el fiscal pretende es que me quede sola en un momento tan trascendente para la defensa de nuestros votos". "Es por eso que mi defensa va a apelar la decisión con respecto a no poder comunicarme con los testigos que no tienen nada que ver con los aportes", agregó.

"Intencionalidad política"

La candidata fujimorista señaló también que el pedido de prisión preventiva de parte del fiscal José Domingo Pérez tiene una "clara intención política y electoral".

Acotó que pese a que ha sido vista junto a Miguel Torres durante toda la campaña de la segunda vuelta, "el fiscal solo presentó este pedido cuando salimos juntos para pedir la revisión de las actas".

"No me queda duda que lo que el fiscal ha querido es recortar mi derecho a defender los votos de más del 50 por ciento de peruanos que queremos conocer la verdad", afirmó Keiko Fujimori.

El fiscal no logró enviarme a prisión por cuarta vez, pero pretende dejarme sola en un momento decisivo. Yo jamás me sentiré sola porque sé que cuento con el apoyo de más del 50% de peruanos. No los voy a defraudar. pic.twitter.com/woTcLfRi8W — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) June 22, 2021





