Luis Galarreta, candidato a primer vicepresidente de Fuerza Popular. | Fuente: Andina

El candidato a primer vicepresidente de Fuerza Popular, Luis Galarreta, sostuvo en RPP Noticias que su partido no es responsable de las campañas espontáneas que realizan a favor de Keiko Fujimori, al ser consultado por el discurso de Rafael López Aliaga, quien pidió la “muerte” para Pedro Castillo.

“Hay una campaña central que la dirige el comando de campaña y que está ligado a la candidatura de la presidencia y coordinaciones con el partido (...) y hay un montón de campaña voluntaria que no están relacionadas ni coordinadas (con Fuerza Popular) y muchas son espontáneas. Nosotros hemos saludado estas actitudes voluntarias y cada uno tiene estilos distintos, pero eso no nos puede comprometer como partido”, expresó.

“Toda aquella persona que tiene claro que al frente tiene un enemigo, lo peor que se puede hacer es caer en algunas particularidades que le permita victimizarse. Nadie debe hablar de violencia, por más que haya sido algo figurativo. Pero no es parte de nuestra campaña”, recalcó Galarreta.

Asimismo, aseguró que el apoyo de otros partidos y excandidatos no es a favor de Keiko Fujimori, sino en contra del comunismo. “Hay que aclarar que no están haciendo campaña por Keiko (…) Hoy el proceso electoral no es entre dos opciones, más que por Keiko es por la democracia”.

En esa línea, señaló que -de igual forma- las encuestas son resultado de que la población está eligiendo el modelo económico que plantea Keiko Fujimori y no el de la dictadura venezolana.

“Hay que recibirla primero con absoluta humildad, porque si el respaldo de Keiko Fujimori crece no es un respaldo a Fuerza Popular, es un tema de muchos peruanos que siente que no hay que elegir entre Castillo y Fujimori, hay que elegir entre el modelo (económico) que no puede comprar un papel higiénico como en Venezuela y cómo resolver el problema de la COVID-19”, indicó.

Respecto a su candidatura y la posibilidad que asuma la presidencia de la República en caso Keiko Fujimori sea vacada durante un eventual Gobierno, Luis Galarreta recordó que él es un político que tiene una carrera.

“Soy un político que no ha llegado hoy día. He tenido el honor de llegar al máximo nivel que es como presidente del Parlamento”, comentó.

“Para mí los vicepresidentes no existen institucionalmente salvo cuando el presidente sale de viaje. Después no tendría por qué tener mayor expectativa como la tiene el señor Vizcarra de estar en todos lados. Keiko Fujimori es muy institucional. y yo no veo ningún motivo por el que exista alguna turbulencia política en el Perú. Yo tengo absoluta convicción”, acotó.

