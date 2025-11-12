Ciudadanos por el Perú: "Lo que se busca es que el JNE reconozca la candidatura de Morgan Quero"

La agrupación política insistió en que el exministro de Educación se afilió al partido el año pasado a fin de que participe en las elecciones del 2026.

Alberto Moreno, secretario del partido Ciudadanos Por el Perú, manifestó que la agrupación sigue presentando todos los recursos posibles a fin de que el Jurado Nacional de Elecciones reconozca que la afiliación de Morgan Quero como militantes se dio el año pasado. Esto a fin de que el exministro pueda ser precandidato presidencial y así participe en las Elecciones Generales.

"Lo que se busca es que el JNE, en la instancia que corresponda, reconozca la candidatura de Morgan Quero y su ficha de afiliación al 9 de julio del 2024 y eso lo habilitaría en las primarias así como en las elecciones del 2026", manifestó en el programa 'Las Cosas Como Son' de RPP.

Moreno aseguró que por una mala interpretación del ente electoral con respecto a la inscripción oficial de Ciudadanos Por el Perú es que no se ha validado la afiliación de Morgan Quero.

"La certeza que tenemos es que el señor Morgan Quero se afilia el 9 de julio del 2024. Lo que queremos hacerle entender al ente electoral es que la afiliación se produjo en esa fecha y es lo que ellos tienen que reconocer... (Quero) se ha inscrito ante el ROP, pero ellos lo han registrado con fecha 1 de marzo del 2025 porque el partido, al presentar las fichas de afiliaciones (para registrarse oficialmente como agrupación), lo hace en febrero de este año y recién sale su inscripción en marzo del 2025", explicó.

Ciudadanos Por el Perú asegura que la afiliación de Morgan Quero como militantes se dio el año pasado

Moreno sostuvo que el JNE quiere que las afiliaciones se hagan ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) y tener certeza de la fecha de inscripción.

"Con esta modificatoria de la ley electoral, los partidos decían la fecha se afiliaban los militantes y esa prevalecía, pero hoy en día eso cambió y ahora que sea la que se presenta al ROP", enfatizó.

Fuera de carrera

Hasta el momento, Morgan Quero no podrá participar en las elecciones primarias de CPP ni ser candidato presidencial ya que para ello es necesario tener una afiliación al 12 de julio de 2024. Para el JNE, el exministro recién se afilió en marzo de este año.