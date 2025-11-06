ONPE: partidos políticos tienen hasta el 7 de noviembre para informar sobre precandidatos

Las organizaciones políticas deben inscribir a sus precandidatos en la fecha indicada o quedarán fuera de las elecciones primarias y de las Elecciones Generales 2026. El registro es de forma digital.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recordó que este viernes 7 de noviembre vence el plazo para que las organizaciones políticas inscriban, de forma oficial y definitiva, sus listas de precandidatos que participarán en las elecciones primarias de cara a las Elecciones Generales 2026.

De acuerdo con la entidad, solo los partidos que cumplan el registro dentro del plazo podrán competir en el proceso electoral del próximo año. El reglamento señala que los partidos que no registren ante la ONPE sus listas definitivas dentro del plazo serán excluidos del proceso: no podrán participar en las primarias ni avanzar hacia las Elecciones Generales 2026.

La norma precisa, además, que cada organización política define —según su propio estatuto— los requisitos internos, el mecanismo de presentación de candidaturas y el número de postulantes, siempre en concordancia con las disposiciones electorales vigentes.

El órgano electoral central de cada partido político es responsable de comunicar, de manera digital y a través del Registro de Elecciones Primarias (REP) de la ONPE, las candidaturas definitivas y los cargos a los que postulen en las elecciones primarias, como máximo hasta el 7 de noviembre de 2025.

El Órgano Electoral Central (OEC) también debe garantizar que todas las postulaciones para las elecciones primarias cumplan los requisitos establecidos y no incurran en ningún impedimento legal.

El marco legal también establece que solo podrán postular quienes se hayan afiliado hasta el 12 de julio de 2024 al partido por el que deseen competir y figuren en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica de Elecciones.

Las elecciones primarias alcanzan a todas las candidaturas de carácter nacional:

Fórmula presidencial (presidente y dos vicepresidentes),

Senadores por distrito único y distrito múltiple,

Diputados por distrito múltiple,

Representantes ante el Parlamento Andino.





Elecciones bajo la modalidad de afiliados y delegados

Un total de 37 organizaciones políticas —34 partidos y las alianzas Unidad Nacional, Venceremos y Fuerza y Libertad— optaron por la modalidad de delegados para elegir a sus candidatos con miras a las Elecciones Generales del próximo año.

En contraste, el Partido Aprista Peruano y Renovación Popular realizarán sus elecciones internas mediante el voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de sus afiliados.

Partidos que elegirán a sus candidatos vía delegados

Acción Popular

Ahora Nación – AN

Alianza para el Progreso

Avanza País – Partido de Integración Social

Partido Político Fe en el Perú

Frente Popular Agrícola del Perú

Fuerza Popular

Juntos por el Perú

Partido Político Libertad Popular

Partido Ciudadanos por el Perú

Partido Cívico Obras

Partido del Buen Gobierno

Partido Demócrata Unido Perú

Partido Demócrata Verde

Partido Democrático Federal

Partido Democrático Somos Perú

Partido Frente de la Esperanza 2021

Partido Morado

Partido País para Todos

Partido Patriótico del Perú

Partido Político Integridad Democrática

Partido Político Nacional Perú Libre

Partido Político Perú Acción

Partido Político Perú Primero

Partido Político PRIN

Partido SÍCREO

Partido Político Perú Moderno

Podemos Perú

Primero la Gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso

Progresemos

Salvemos al Perú

Partido Político Un Camino Diferente

Partido Político Cooperación Popular

Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú)