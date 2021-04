Yo no me corro al debate @KeikoFujimori Yo le propuse un debate urgente, como parte de la agenda popular y usted aceptó. No mienta.



El pueblo es mi prioridad de vida y nada se interpondrá a escucharlo en las calles.



Nos vemos el sábado 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajo. pic.twitter.com/5GzSGgGeBz