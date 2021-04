El exjefe del Gabinete Ministerial, Pedro Cateriano, pidió al candidato a la Presidencia por Perú Libre, Pedro Castillo, qué explique por qué quiere aplicar una “medida manifiestamente golpista” al declarar que suprimirá al Tribunal Constitucional.

“Si un candidato a la Presidencia a la República dice que va a suprimir el Tribunal Constitucional, que es el órgano de control de la Constitución, que es el que frena el ejercicio abusivo del poder, lo mínimo que tenemos que hacer es preguntarle a ese candidato por qué desea suprimir el TC”, comentó en el programa Las 5 de las 7 de RPP Noticias.

“Eso no es como algunos sostienen: ‘terruquear’ al candidato. Eso es exigirle explicaciones a una medida manifiestamente golpista que rompería el estado de derecho en el país”, sostuvo.

Según Pedro Cateriano, las declaraciones y la postura del candidato de Perú Libre son motivo de preocupación. Indicó que “el país requiere que se aclaren las cosas”, porque el sistema político que quiere aplicar Pedro Castillo, según indicó, es el mismo que aplicó Juan Velasco y Alan García, en su primer Gobierno.

Pedro Cateriano fue jefe del Gabinete Ministerial de Ollanta Humala y de Martín Vizcarra. | Fuente: RPP Noticias

Arremetió contra Hernando de Soto

Pedro Cateriano también comentó las reuniones que sostienen excandidatos a la presidencia con los dos que quedan en la segunda vuelta electoral. Luego de que el periodista Fernando Carvallo le comentara sobre las reuniones que tiene Hernando de Soto tanto con Keiko Fujimori como con Pedro Castillo, arremetió contra el candidato de Avanza País.

“El señor De Soto está acostumbrado a reunirse con sátrapas y totalitarios y el fin son obtener contratos estatales cooperaciones temporales. No es un buen referente democrático el señor de Soto”, advirtió.

El ex presidente del Consejo de Ministros afirma que lo que está en juego es el interés del país, por eso cuestionó la actitud dialogante de Hernando de Soto y de otros políticos de la izquierda democrática que aún no se pronuncian. “El diálogo es un rasgo fundamental, pero acá el radical es el señor Pedro castillo quien ha dicho que no va aceptar ninguna hoja de ruta”, opinó.