Avanza País oficializará candidatura de José Williams "en las próximas horas" tras renuncia de Phillip Butters

Aldo Borrero, presidente de Avanza País, confirmó este viernes que el principal reemplazante de Phillip Butters como candidato presidencial del partido será Williams Zapata. Esto luego de que el conductor de televisión presentará su renuncia como militante de la agrupación política así como precandidato a los comicios del próximo año.

"Definitivamente la primera opción la tiene el general Williams Zapata, que es un héroe nacional, y que seguramente en las próximas horas estaremos oficializando su candidatura en las próximas horas", indicó en el programa 'Prueba de Fuego' de RPP.

Borrero lamentó la salida de Butters, pero aseguró que el partido podrá componer sus cuadros con miras a las Elecciones Generales ya sin la presencia del comunicador.



"Es una lástima que la incursión del señor Butters en política no haya cuajado. Lo considero un amigo y espero que su proyecto personal prospere y le vaya bien, pero Avanza País... su salida significa una capacidad de composición de nuestros cuadros y para encarar la elección del 2026", añadió.

"Le tengo mucha consideración"

Por su parte, Karol Paredes, vicepresidenta de Avanza País, manifestó que tiene mucho respeto por Phillip Butters y dijo que se mantiene la consideración hacia él, pese a su salida de la agrupación.

"Yo respeto mucho lo que ha indicado Phillip. Si tenemos esas debilidades y limitaciones tenemos que superarlas como partido, también estamos en un proceso de consolidación porque recién el 23 de diciembre vamos a conocer quienes somos los precandidatos. Hay cosas

que hay que ir mejorando en el camino", manifestó en el programa 'La Rotativa del Aire' de RPP.

Paredes remarcó que fue una sorpresa el anuncio de Butters porque se enteró cuando iba a una entrevista a conversar de otros temas. No obstante, reiteró que le tiene mucho aprecio al comunicador.