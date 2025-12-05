Últimas Noticias
Phillip Butters cuestiona a Avanza País tras declinar a precandidatura presidencial: "No existe la organización ni el rigor mínimo"

Phillip Butters anunció este viernes su renuncia al partido político Avanza País.
Phillip Butters anunció este viernes su renuncia al partido político Avanza País. | Fuente: Facebook Avanza País
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Phillip Butters renunció este viernes de manera "irrevocable" a Avanza País, con lo cual dejó sin efecto su precandidatura presidencial, dado que la ley exige ser militante de una organización política para postular.

El conductor de televisión Phillip Butters se pronunció tras anunciar su renuncia a la militancia en Avanza País, agrupación política que lo postulaba como precandidato presidencial para as Elecciones Generales del 2026.

A través de sus redes sociales, el comunicador argumentó la falta de organización interna y de las condiciones mínimas necesarias para desarrollar una campaña seria de cara a los próximos comicios.

“He decidido declinar la posibilidad de una precandidatura presidencial en Avanza País. Considero que el Perú requiere una opción sólida”, indicó Butters.

Asimismo, agregó que no ha logrado implementar aspectos esenciales como “organización, control, financiamiento y desarrollo político”, elementos que -según dijo- son indispensables para asumir “una responsabilidad de esa naturaleza”.

Finalmente, agradeció a las personas que lo respaldaron y que participaron en la elaboración de una propuesta de gobierno.

Renuncia a Avanza País

Mediante una carta notarial dirigida al presidente del partido, Aldo Borrero, Phillip Butters comunicó que su salida de la agrupación es “irrevocable” y solicitó que su desvinculación sea tramitada ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

Con su renuncia, el conductor de televisión dejará de ser precandidato presidencial por Avanza País, dado que la ley exige ser militante de una organización política para postular.

"Agradeciendo la invitación que me hicieran en su momento, comprenderán que, por motivos políticos y personales, debo alejarme de su institución y recuperar mi independencia política, a fin de continuar con mis labores profesionales ya conocidas", se lee en el oficio.

