Progresemos tras salida de Hernando De Soto: “No es un proyecto personalista, ni un vehículo al servicio de intereses individuales"

El economista Hernando de Soto anunció ayer, miércoles, su renuncia al partido político Progresemos señalando que el presidente de dicha agrupación política no cumplió con los acuerdos previstos entre ambas partes. En respuesta, el mencionado partido, advirtió que no está al servicio de "ambiciones personales".

“Desde nuestros orígenes, fuimos claros, Progresemos no es un proyecto personalista ni un vehículo al servicio de intereses individuales, siempre hemos estado abiertos al diálogo, pero jamás dispuestos a perder el rumbo. No nacimos para ser una herramienta de coyuntura, ni para ser usados como plataforma por quienes anteponen sus ambiciones personales al bienestar del país. Fundamos este partido para luchar, no para ser entregados a la lógica de cálculo, conveniencia o egos que ahora serán enterrados”, dice el comunicado firmado por Paul Jaimes, presidente de Progresemos.

Comunicado organización política Progresemos tras anuncio de renuncia de Hernando De Soto. | Fuente: Partido Progresemos

De Soto informó que el 10 de julio de 2024 firmó un acuerdo político con el presidente de Progresemos, Paul Jaimes Blanco, donde le invitó a ser el candidato presidencial del partido, pero ello nunca se concretó.

"Transcurridos 10 meses, nada se ha hecho para implementar lo acordado. Sin embargo, se ha pintado miles de paredes y colocado centenares de paneles con mi nombre e imagen y, adicionalmente, se han afiliado en Progresemos unos personajes con antecedentes judiciales cuestionables", afirmó el economista.

Ante esto, la dirigencia del partido señala que la salida de De Soto “como la de cualquier persona, es parte de la vida democrática".

No obstante, indican que Progresemos no permitirá "que se pretenda ensuciar con falsedades lo que con tanto esfuerzo hemos construido".

"Responder agravios sería caer en un juego menor, nosotros no estamos aquí para peleas personales, sino para transformar el país”, afirma el comunicado.

Además, el mensaje también se dirige a quienes decidan acompañar a De Soto en su salida: “Les deseamos suerte, pero no olviden, la honestidad, la coherencia y el verdadero liderazgo no se declaran; se evidencian en cada acto, así como la mentira, la arrogancia y el oportunismo jamás serán parte de nuestro proyecto político”.