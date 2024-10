Rafael Belaunde: "Hay [una parte del] país que reclama ser parte del círculo virtuoso de la economía abierta"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente del partido Libertad Popular, Rafael Belaunde, criticó que la zona sur del Perú se encuentre "en abandono" por parte de los gobernantes de los últimos años y desconectada del resto de regiones del país, que son partícipes y se han "insertado bien en la modernidad". Tras recorrer diversas regiones, entre ellas, los departamentos de Ayacucho, Puno y Arequipa, criticó que presidentes en ejercicio no tuvieran como punto de llegada en sus recorridos a nivel nacional la zona sur, generando su desvinculación del resto del país y de la "prosperidad".

"El sur es una zona abandona por muchos gobiernos, son muchos los presidentes que no han viajado al Vraem [Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro], que no pueden ir a Puno, que no van a Ayacucho y, si bien es cierto que una parte del Perú se ha enganchado muy bien a la economía de mercado, a la integración al mundo, a la modernidad, hay una parte del Perú que está totalmente desenganchada, desafecta de esa prosperidad, de esa modernidad", señaló.

En Ampliación de Noticias, al ser consultado sobre si este escenario también se observa en el gobierno de Dina Boluarte, señaló que "el actual régimen es la expresión cumbre de eso".

"Es un desprecio hacia el sur, es la decisión consciente de no gobernar una parte del territorio nacional. Incluso en las elecciones, la candidata que compitió con Pedro Castillo [Keiko Fujimori] decidió decidió no ir a Puno, eso me aprece que fue un gran error", sostuvo.

El exministro de Energía y Minas consideró que el Estado y quien gobierne el Perú "tiene la labor de formar un país cohesionado" y unido, y que esta tarea "pasa por gobernar, recorrer y conocer la realidad" de todo el país; y no solo "la zona que funciona bien" o "que se ha incertado bien a la modernidad".

"Hay un país que reclama ser parte del círculo virtuoso de la economía abierta, de la integración a la comunidad internacional, de los tratados de libre comercio, las inversiones, e irónicamente esa parte, que es sobre todo el sur andino, es donde sale el gas, sin embargo, ellos no tienen gas. Es donde sale el cobre, y, sin embargo, conviven con situaciones de pobreza brutales", indicó.

Durante sus viaje a Ayacucho, Belaunde informó que se reunió con representantes del Movimiento Regional Agua, organización política que -según refirió- "tiene una extensión y penetración territorial muy importante".

"En ese sentido hemos llegado a un entendimiento, lo que necesita Ayacucho es estar inserto en el circuito turístico del sur, tiene que haber un vuelo Cusco - Huamanga, hay que mejorar la infraestructura para hacer más fácil llegar a Ayacucho, pero el otro gran desafío es el tema de insertar el potencial enorme que hay en el Vraem a la agroexportación", refirió.

¿Es posible reestablecer el diálogo entre el sur y las autoridades en el Gobierno?

Al respecto, Rafael Belaunde señaló que Puno tiene un "impulso emprendedor" que el país debería saber emplear en beneficio de los peruanos; sin embargo, reconoció que en la región también se percibe indignación hacia el Estado por la falta de atención y respuestas a sus demandas sociales.

"Puno tiene que una vena, un impulso emprendedor capitalista que el Perú sepa aprovechar, pero también conviven con una situación de indignación que me parece que es absolutamente razonable y comprensible porque los gobernantes le han dado la espalda al sur del Perú (...) El esfuerzo del Estado no ha estado puesto en la sierra y, sobre todo, no ha estado puesto en el sur del Perú, irónicamente de donde sale el gas y de donde salen los minerales".

