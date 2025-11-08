Rafael López Aliaga inauguró su local de campaña en La Victoria.

El aspirante presidencial Rafael López Aliaga inauguró un nuevo local de campaña en el cruce de las avenidas Canadá y Campodónico, en el distrito de La Victoria, durante un encuentro público que congregó a simpatizantes, militantes y vecinos.

La actividad incluyó un recorrido del candidato por las instalaciones, saludos al público y un discurso central en el que presentó los principales ejes de su propuesta electoral.

Durante su intervención, López Aliaga sostuvo que uno de sus objetivos prioritarios es invertir mil millones de soles en seguridad, con el fin de restituir el orden en el país.

En este marco, planteó la incorporación de C5, un centro de comando, control, cómputo y coordinación acompañado de sistemas de inteligencia artificial para fortalecer los mecanismos en materia de seguridad ciudadana.

Según explicó, esta infraestructura permitiría una identificación más eficiente de personas y situaciones de riesgo mediante plataformas integradas.

En esa misma línea, el aspirante presidencial propuso la implementación de jueces sin rostro como mecanismo para evitar presiones o amenazas en procesos vinculados al crimen organizado.

Indico que la medida permitiría emitir sentencias con mayor seguridad, incluida la cadena perpetua en casos de delincuencia violenta y corrupción agravada, bajo un esquema de garantías reforzadas.

Adicionalmente, López Aliaga indicó que los delincuentes condenados deberían ser enviados a cárceles ubicadas en zonas de selva, donde los internos tendrían la obligación de trabajar para acceder a su alimentación, como parte de un modelo penitenciario orientado a la autosostenibilidad y la disciplina.

El líder de Renovación Popular se refirió al sector militar y policial, planteando restablecer el “orden institucional” y garantizar un salario mínimo vital para quienes decidan servir al país.

Añadió que su propuesta incluye la ampliación del programa Beca 18 para que los efectivos en actividad puedan acceder a estudios técnicos o universitarios. Estas medidas, afirmó, buscan fortalecer la carrera militar y policial, elevar su profesionalización y mejorar las condiciones socioeconómicas del personal.

En materia de infraestructura, adelantó que su plan contempla la construcción de megaobras viales que mejoren el transporte y faciliten el tránsito local y dinamizar el desarrollo en zonas con limitada accesibilidad.

La inauguración del local de campaña en La Victoria se enmarca en el despliegue territorial que Renovación Popular viene realizando en distintos distritos de Lima. El nuevo espacio funcionará como punto de atención vecinal, centro de coordinación de voluntarios y base operativa para las próximas actividades en la zona.

El evento contó con la presencia de dirigentes distritales, equipos de campaña y artistas invitados, quienes acompañaron la jornada desde el inicio hasta el cierre.