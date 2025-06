Revocatoria 2025: cuatro distritos irán a las urnas para decidir el futuro de sus autoridades locales

Este 8 de junio se realizará una nueva consulta popular en los distritos de Boquerón (Ucayali), Huayana (Apurímac), Huamalí (Junín) y Julcamarca (Huancavelica).

Este domingo 8 de junio, los ciudadanos de cuatro distritos del país acudirán a las urnas para participar en un proceso de revocatoria. Se trata de una consulta popular autorizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que evaluará la continuidad de 20 autoridades municipales: cuatro alcaldes y 16 regidores.

Los distritos donde se realizará la consulta son:

Boquerón (Ucayali) 2468 electores

Huayana (Apurímac) 739 electores

Huamalí (Junín) 1453 electores

Julcamarca (Huancavelica) 955 electores

En Boquerón, Huayana y Huamalí, la consulta abarcará al alcalde y los cinco regidores que integran cada concejo municipal. En el caso de Julcamarca, solo están sometidos a revocatoria el alcalde y un regidor.

¿Por qué se realiza la revocatoria?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) confirmó que los promotores ciudadanos de la revocatoria alcanzaron el respaldo mínimo requerido —al menos el 25% del padrón electoral en sus respectivas localidades, según la Ley N.° 26300— y, tras dicha verificación, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio luz verde al proceso de revocatoria.

Luci Galarza, jefa de la ONPE en Huancayo/Junín, dijo a RPP que en Huamalí se pretende revocar al alcalde y a cinco regidores: "Invocamos a los miembros de mesa a cumplir con su deber. Se les ha citado a las 7 am para que puedan instalar sus mesas y a los electores asistir desde las 8 am. La multa para quienes no voten es de 107 soles y para los miembros de mesa 267.50 soles"

La ONPE admitió el pedido de revocatoria contra el alcalde del distrito de Boquerón, Alex Cabello Corne, tras recibir una solicitud que lo acusa presuntamente de incumplir sus promesas electorales, mostrar incapacidad moral para ejercer el cargo, gestionar de manera deficiente el presupuesto municipal, brindar una atención inadecuada a la ciudadanía, ausentarse de manera reiterada y aplicar cobros excesivos por arbitrios. En esa misma línea, también se aceptó la solicitud de revocatoria contra los regidores Wilder Aquino Orbezo, Sonia Elizabeth Mendoza Velásquez, Antonio Acricio Flores Infantes, Tabita Areli Guerrero Silva y Leidy Castre Aguirre, debido a su presunta falta de fiscalización a la gestión del alcalde.

En el caso de las autoridades del distrito de Huamalí, en la región Junín, el pedido de revocatoria busca remover del cargo al alcalde Marcelo Efraín Rosales Egoavil por presunto incumplimiento de sus promesas electorales. La solicitud también alcanza a los regidores Carmen Dolores Carhuavilca Cano, Wilder Alain Pariona Ramos, Nayeli Mercedes Concha Espinoza, Kevin Noé Yaulilahua Pérez y Ana María Lino Carlos, a quienes se les atribuye no solo el incumplimiento de sus compromisos de campaña, sino también la falta de fiscalización a la gestión edil.

En el caso de Julcamarca, se busca revocar al alcalde, Yury Maldonado Villanueva, y el regidor Juan Gavilán Congacha. La iniciativa fue presentada por la ciudadana Yuli Mónica Gotea Zambrano, quien argumenta como causales el presunto incumplimiento de promesas electorales y de acuerdos del concejo municipal por parte del alcalde. En el caso del regidor, se le cuestiona por no ejercer su rol de fiscalización y no haber promovido ninguna ordenanza municipal durante su gestión.

Finalmente, en el distrito de Huayana, región Apurímac, la ONPE oficializó la solicitud de revocatoria contra el alcalde Pedro Celestino Torre Ccoycca y a los regidores Fila Fortunita Quispe Urpe, Pelayo Calderón Coronado, Gladys Urpi Chipana, Rolando Urpe Pedraza y Venturana Calderón Mayhuire.

La iniciativa presentada argumenta como motivos el incumplimiento de promesas de campaña, la falta de capacidad de gestión, la no ejecución de obras de continuidad, el desinterés por las necesidades del distrito y una deficiente capacidad de inversión. En cuanto a los regidores, se les acusa de no cumplir con su presencia en la municipalidad, no ejercer labores de fiscalización.