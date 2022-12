José Naupari, el abogado y asesor externo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). | Fuente: RPP

Este domingo, 4 de diciembre, se realizará la segunda vuelta regional en Amazonas, Cajamarca, Callao, Cusco, Lambayeque, Lima Provincias, Moquegua, Pasco y Piura. El abogado y asesor externo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), José Naupari, detalló en el programa Enfoque de los Sábados cuál es el panorama a pocas horas de la jornada electoral.



"Se proyecta y se evalúa que no vayan a haber mayores incidentes, a bien gracias no ha habido mayores reportes de algunas infracciones a la normativa electoral. Ciertamente habrá que estar atentos a algunos escenarios o posibles escenarios de conflictividad social. A Dios gracias hemos recibido a misiones de observación internacional. Ya se ha realizado las charlas informativas por parte del organismo del sistema el día de ayer. Se van a desplazar a las circunscripciones que van a llevar a cabo la segunda vuelta para elegir a la fórmula de gobernador y vicegobernador regional", dijo.

José Naupari señaló que se estará atento a aquellos lugares donde en las Elecciones Regionales y Municipales pasadas hubo algún tipo de conflictividad o movilizaciones sociales. Además, informó que se acreditaron 17 observadores internacionales, quienes ya llegaron al país y fueron informados del marco normativo electoral.

"Van a permitir fortalecer la democracia participativa y sobre todo fortalecer el principio de transparencia en los procesos electorales y que ellos puedan dar fe que los organismos del sistema electoral y la ciudadanía en general nos vamos a comportar respetando las normas aplicables a este proceso", expresó.

José Naupari precisó que las restricciones para esta segunda vuelta regional son similares a la jornada electoral de octubre pasado. | Fuente: Andina

¿Cuáles son las restricciones?

José Naupari precisó que las restricciones para esta segunda vuelta regional son similares a la jornada electoral de octubre pasado.

"Por ejemplo desde el domingo pasado no se pueden difundir encuestas. Las manifestaciones o mitines se tenían que haber realizado por cierre de campaña hasta el jueves. Desde el día viernes no se puede llevar a cabo propaganda electoral y la gente no tendría que ir mañana con indumentaria con alusión a la propaganda electoral u organizaciones políticas que participan en la jornada electoral. Desde las 8 de la mañana ya rige la Ley Seca, que durante el horario de votación que es desde las 7 de la mañana y las 5 de la tarde no pueden realizarse reuniones de electorales en un radio de 100 metros alrededor de los locales de votación. Además, si la gente no va a votar recibirá una multa de 92, 42 y 23 soles dependiendo si estamos hablando de un distrito no pobre, pobre o pobre extremo y 230 soles si es que no van a integrar la mesa de sufragio", recordó.

Ademas, José Naupari afirmó que los primeros resultados de la segunda vuelta regional deben conocerse en el "menor plazo posible", ya que se espera un menor número de actas observadas debido a ser "proceso menos complejo" la actual jornada.

"Tenemos que tener resultados definitivos en un breve plazo porque hay que también facilitar la transferencia de gestión, que es un procedimiento asistido por la Contraloría General de la República. De manera tal que el sistema electoral, la ciudadanía, y las autoridades salientes y quienes vayan a ingresar debemos coadyuvar a que haya una transferencia lo más ordenada y pronta posible", manifestó.

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": El doctor César Munayco, director ejecutivo de vigilancia en salud pública del CDC del ministerio de salud (Minsa), explicó que los virus de la gripe aviar pueden generar una pandemia. Dijo que hay dos tipos de virus: de baja y alta patogenicidad que atacan a aves, aves de corral y en algunos casos afecta a los humanos. El ser humano si se puede infectar, pero es muy raro. En EE.UU. se detectó un caso con fatiga, pero se pudo controlar, puede ocurrir, pero es raro, precisó el especialista. Además señaló que a los pelícanos se les encontró el virus de H5N1 por eso Senasa ha declarado alerta sanitaria, sin embargo no se ha encontrado identificación de H5N1 en las aves de corral, solo en los pelícanos. Advirtió que un ave muerta no debe ser manipulada por lo que recomendó no acercarse a las aves muertas, ni enfermas.

Newsletter Las cosas como son

Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional. Suscríbete a nuestro newsletter Las cosas como son para leer sus columnas diarias.