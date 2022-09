Urpi Torrado: Urresti, López Aliaga y Forsyth siguen liderando las encuestas a la alcaldía de Lima

Urpi Torrado, gerenta general de Datum Internacional, comentó este viernes la última encuesta realizada sobre las próximas Elecciones Municipales y Regionales 2022. En este reciente sondeo se conoció que Daniel Urresti (Podemos Perú), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y George Forsyth (Somos Perú) continúan liderando la intención de voto para la alcaldía de Lima.

"En este momento vemos una tendencia de crecimiento de Forsyth, ha aumentado de cuatro puntos a otra en la encuesta; sin embargo, eso no se ve en cédula. Hay que observar un tercer lugar expectante. En el caso de Urresti sí pareciera que hay una pequeña bajada que podrían haber favorecido al postulante de Juntos Por el Perú, Gonzalo Alegría. Todas las denuncias salieron casi en paralelo con la encuesta, que se reflejará en los siguientes días. Los distritos del Cono Norte son donde el candidato de Podemos tiene más fuerza", indicó en el programa "Las Cosas Como Son" de RPP.

Torrado señaló que en la encuesta de Datum, la muestra recogió la opinión 400 ciudadanos mediante la técnica de simulación de voto y encuesta en el hogar.

¿Cuándo deciden las personas su voto?

Torrado señaló que en la reciente encuesta conocieron que el 56 % de la población ya decidió su voto para el domingo 2 de octubre y no va a cambiar, mientras que el 19 % no decide hasta esa semana y hay un 17 % que decide el mismo día de la elección. Por otro lado, señaló que la gente sigue escogiendo al candidato y no se fija en los partidos políticos.



Este domingo se realizará un debate municipal en San Marcos | Fuente: Andina

"El voto es al candidato, no son a los partidos. la falta de agrupacion políticas en el Perú y este debilitamiento en la clase política justamente se traduce en que son los candidatos logran captar el voto de las personas", puntualizó.

Debate municipal se dará el 25 de setiembre

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) programó el debate electoral entre todos los postulantes a la Alcaldía de Lima para este domingo 25 de setiembre. El lugar para este encuentro se realizará en la Casona de San Marcos.

Los candidatos son siete. El economista Gonzalo Alegría postula a la alcaldía de Lima por Juntos por el Perú. También se encuentra en contienda el postulante por Perú Libre, Yuri Castro. Otro de los aspirantes al sillón metropolitano es Omar Chehade, por Alianza para el Progreso (APP).

George Forsyth, exalcalde de La Victoria, postula a Lima por el partido Somos Perú. La única mujer en la contienda es Elizabeth León, aspirante al sillón municipal por Frente de la Esperanza. Otro que se encuentra en carrera también es Rafael López Aliaga, por Renovación Popular.

El último en sumarse a la contienda es Daniel Urresti, candidato a Lima por Podemos Perú. El exministro del Interior fue congresista y también postuló a la presidencia del país en las elecciones del año pasado.