Norma Yarrow Lumbreras, virtual congresista electa por Renovación Popular, afirmó este miércoles que su partido no ha tomado ninguna decisión sobre apoyar a algún candidato en la segunda vuelta para elegir al nuevo presidente de la República.

"Es muy complejo tomar una posición en ambos casos", dijo a Ampliación de Noticias de RPP sobre la eventualidad de tener que decidir su apoyo entre Pedro Castillo o Keiko Fujimori, quienes disputarían la carrera a Palacio de Gobierno, según los últimos reportes del conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

La candidata de Renovación Popular recordó que la postura de su partido ha sido cuestionar el caso Odebrecht en el Perú, en el que se encuentra implicada la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori; y también a las posturas de izquierda de Pedro Castillo. Indicó que la encrucijada de optar por respaldar a uno u otro candidato choca con el deber de ser consecuentes con los planteamientos de su agrupación política.

"Cualquiera de las dos situaciones me crean confusión, por las cosas que se ha manifestado en campaña: no a Odebrecht y no al comunismo", dijo.

Decisión personal



Norma Yarrow dijo que la postura de apoyar a un candidato se tomará en acuerdos dentro del partido, después de que se conozcan los resultados oficiales. No obstante, indicó que a título personal dejaría que esa decisión la tomen los partidarios de Renovación Popular a nivel individual.

En cuanto a posibles alianzas dentro del Congreso, dijo que prefiere hablar de "la posibilidad de concertar" con otras agrupaciones políticas en temas específicos, antes que llegar a acuerdos de formar bloques.

