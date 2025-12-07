Yonhy Lescano sobre Acción Popular: "Es un partido quebrado y con negociados internos" [VIDEO]

El excongresista, ahora integrante Cooperación Popular, lamentó la situación que se está viviendo en el partido de la lampa en sus elecciones internas.

El exparlamentario y militante de Acción Popular, Yonhy Lescano, calificó que dicha agrupación está "quebrado", señalando que tiene mucho pesar por las cosas que suceden en ese partido durante las elecciones internas de este domingo.

Lescano, quien ahora está en la agrupación Cooperación Popular, recordó que la bancada parlamentaria del partido de la lampa lo traicionó cuando fue candidato presidencial en dicha tienda política.

"Me traicionaron al día siguiente que se sentaron en el curul los 16 parlamentarios que ingresaron y consecuentemente estos son los resultados. Es un partido quebrado, con negociados internos para ver quién es el candidato de un partido que no tiene rumbo, le han hecho mucho daño a Acción Popular", expresó para RPP.

El excongresista aseveró también que los parlamentarios de Acción Popular traicionaron al Perú haciendo hechos irregulares.

"Mi ex partido traicionó al pueblo del Perú, sobre todo los congresistas, no la base, los congresistas y la diligencia, porque cuando fueron elegidos en 2021 arremetieron contra su candidato presidencial y dijeron que no los representaba y comenzaron a hacer hechos irregulares", añadió.

Lescano estimó que de los 39 partidos participantes en las elecciones del próximo año, apenas siete serán los que albergarán a los candidatos que competirán por alcanzar la presidencia de la República.

Problemas en Acción Popular

Un grupo de militantes de Acción Popular realizó una protesta en los exteriores de la Institución Educativa Mariano Melgar, en Breña, para denunciar un presunto fraude en las elecciones primarias bajo la modalidad de delegados, en las cuales el partido elegirá a su candidato presidencial para las Elecciones Generales 2026.

A lo largo de la semana, directivos nacionales y dirigentes de Acción Popular han denunciado un presunto fraude porque no se estaría respetando la decisión de la militancia al momento de registrar la lista de delegados, elegidos el pasado 30 de noviembre.