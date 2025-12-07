Elecciones internas: ONPE negó haber cometido irregularidades en el manejo de la lista de delegados de Acción Popular

El reporte del JNE advertía que la lista de electores (delegados) utilizada por la ONPE no coincidiría con la enviada por Acción Popular.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) rechazó haber incurrido en irregularidades respecto al manejo de la lista de delegados del partido Acción Popular (AP) durante las elecciones primarias bajo la modalidad de delegados, realizadas el 7 de diciembre. Asimismo, desestimó un informe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que señalaba posibles afectaciones al derecho al sufragio dentro del proceso interno.

De acuerdo con un documento interno dirigido a la Gerencia General de la ONPE, la institución sostiene que el informe del JNE —el cual mencionaba supuestas inconsistencias en el registro de delegados de AP— no refleja correctamente el marco legal vigente ni el procedimiento establecido para la comunicación de candidaturas.

El reporte del JNE advertía que la lista de electores (delegados) utilizada por la ONPE no coincidiría con la enviada por Acción Popular, lo que habría implicado la exclusión de delegados elegidos el 30 de noviembre y la inclusión de personas no electas.

Sin embargo, la ONPE precisó que el procedimiento para la comunicación de candidaturas y delegados fue definido en abril pasado mediante el Reglamento de Elecciones Primarias.

“El Partido Político Acción Popular (AP) cumplió, para el 7 de diciembre, con comunicar oportunamente la lista de delegados a través del Registro de Elecciones Primarias (REP). Este registro estuvo a cargo de la presidenta del organismo electoral central, acreditada ante la ONPE desde el 25 de agosto del presente”, se indica en el documento interno al que tuvo acceso RPP.

Para la ONPE, cualquier lista distinta a la comunicada por los canales oficiales “carece de sustento legal”. “Afirmar que la ONPE ha consignado erróneamente datos de delegados electores para el 7 de diciembre es falso”, enfatizó.

Elecciones primarias

Este domingo 7 de diciembre, la ONPE llevó a cabo las elecciones primarias bajo la modalidad de delegados para 37 organizaciones políticas —34 partidos y 3 alianzas electorales— con el fin de definir a sus candidatos para la Presidencia de la República, el Congreso y el Parlamento Andino.

En el caso de Acción Popular, se presentaron seis planchas presidenciales para los cargos de Presidencia de la República, Primera Vicepresidencia y Segunda Vicepresidencia, conformadas por las siguientes precandidaturas:

1) Julio Chávez Chiong, Gisella Mabell Narvaez Gamarra, Delia Condo Salas.

2) Víctor Andrés García Belaunde, Miguel Román Valdivia, María Eugenia Nieva Muzurrieta.

3) Pedro Martínez Talavera, Celia Rosa Quispe Ricalde, Carlos Enrique Álvarez Rojas.

4) Martín Torres Cateriano, Ricardo Torres Valdivieso, Ana Gabriela Luyo Zegarra.

5) Erwin Pinedo Arévalo, María Estela Samame Castañeda, Augusto Alberto Bezada Vargas.

6) Alfredo Barnechea García, Armando Villanueva Mercado, Tania Janet Abad Jaime.