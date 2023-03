Carlos Neuhaus sobre crisis política: "Tengo la preocupación de si se puede llegar a 2026 logrando tranquilidad"

Delegación de empresarios recorrió Europa para esclarecer situación del Perú. | Fuente: RPP

El presidente de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú, Carlos Neuhaus, explicó que, junto a una delegación de empresarios, recorrieron varios países de Europa para explicar la situación política y económica del Perú. Ante ello, precisó que una posible solución es realizar un nuevo proceso electoral con menor polarización. No obstante, manifestó su preocupación sobre la posibilidad de llegar al 2026 con relativa tranquilidad.

"En lo personal, lo mejor sería lo que permita que la temperatura baje a sus niveles normales y se pueda hacer un proceso electoral con la menor polarización posible. Tengo la preocupación de si se puede llegar a 2026 logrando tranquilidad. De repente con alguna solución intermedia. Pero lo más importante es que la temperatura baje", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"La iniciativa surge de inPERU, que es una agrupación que junta a entes financieros: bolsa, asociación de bancos, etcétera, que anualmente sale a dar presentaciones para promover la inversión en el Perú. Esto no sucedía desde antes de la pandemia, que van a Nueva York, Londres, Madrid; es decir, las principales ciudades financieras del mundo", explicó Neuhaus.

Agregó que ante el "reclamo de mucha de las gentes que iban a esas reuniones" se organizó "un grupo ya no tan económico o financiero de promoción de inversiones, sino de gente que pueda explicar lo que ha sucedido en el Perú".

"A mí en lo personal me tocó ir con un grupo de personas a Madrid y Londres para decir la verdad. Fue un golpe de Estado. El Congreso vacó al presidente por eso. Y ahora hay tres salidas: una, que la presidenta renuncia; otra, que el Congreso llame a elecciones antes de tiempo; y otra que se espere al año 2026. La idea es explicarlo y que la gente tome su opinión", explicó.

Neuhaus comentó que, en un inicio, se tenía una imagen distinta de lo ocurrido con respecto al fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. Pero precisó que, tras lo ocurrido, incluso los grupos de izquierda han tenido que aceptar la realidad.

"Había preocupación porque los primeros mensajes eran de un profesor humilde que accedió a la presidencia del Perú, pero esto devino en una serie de problemas de corrupción y después de ese intento de golpe fallido. Hemos estado con periodistas y en Inglaterra con miembros del Parlamento y creo que la verdad se va viendo poco a poco, baja la temperatura, el humo se disipa y va quedando la verdad", precisó.

"Habían prejuicios políticos y gente con mediática como presidentes de Estado (Petro y López Obrador) que decían todo lo contrario y siguen insistiendo. Pero la gente con dos dedos de frente se da cuenta. Incluso la gente de izquierda se da cuenta. Obviamente han preguntado por los fallecidos y hemos dicho que se tiene que aclarar por el bien de nuestra patria. La Fiscalía y el Poder Judicial tienen que hacer su trabajo, pero la institucionalidad es más importante", añadió.

Sobre la formalización: "Hay una visión muy cortoplacista"

Por otro lado, comentó el trabajo de los nuevos alcaldes, quienes han clausurado temporalmente diversos centros comerciales. Ante esta situación, mencionó que el precio de la fformalización es muy alto debido a que persista una visión de corto plazo.

"En enero, en algunos casos se encontraron sin recursos porque el alcalde saliente los dejó sin plata, entonces fueron a los centros comerciales, porque ahí se mueve un montón de dinero. Mandan a la gente de Indeci y por la pintura donde tienen que estar los módulos de los corredores en los centros comerciales no existe y los módulos se pueden mover. Por razones así se cierran (los locales comerciales) y se cierran los viernes. El sábado y domingo está parado y el lunes recién se puede pagar la multa. Por ejemplo, Puruchuco estuvo cinco días", aseveró.

"El gran problema ahí es que muchos trabajadores perdieron el 20% de sus ingresos. De los 9 mil locatarios que tienen los centros comerciales, 8 mil son medianas o pequeñas empresas que van ahí y es el perfecto lugar para que muchos se formalcien. El costo de la formalización es que me voy a un centro comercial y me cierran, entonces si me voy a la calle, ya no me cierran y si me persiguen, me voy a otro lado. Hay una visión muy cortoplacista", finalizó.