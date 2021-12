"Es necesario mejorar la comunicación, y en ese sentido se ha dado la recomendación de que el mensaje del Presidente debe ser claro", dijo Carlos Rúa sobre el mandatario Pedro Castillo. | Fuente: Andina/Presidencia

El gobernador regional de Ayacucho y presidente de la Asamblea Nacional de los Gobiernos Regionales (ANGR), Carlos Rúa, consideró este viernes que la falta de coherencia en la comunicación del presidente de la República, Pedro Castillo, genera inestabilidad política y perjudica el trabajo en las regiones.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, Carlos Rúa señaló que los gobernadores regionales han manifestado que el país necesita "un mensaje más claro" que lleve a la tranquilidad para evitar enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.



"Es necesario mejorar la comunicación, y en ese sentido se ha dado la recomendación de que el mensaje del Presidente debe ser claro, ya no estamos en campaña política (...) son temas que de una u otra manera generan una inestabilidad política, un mensaje que da el Presidente, al cual se ha referido la mayoría de los gobernadores. Es necesario que haya coherencia en la comunicación, ya no queremos enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo toda vez que esto genera inestabilidad política y económica y al mismo tiempo afecta nuestro trabajo en las regiones", dijo.



Carlos Rúa aclaró que los gobernadores regionales expresaron una "recomendación directa" a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, para trasladar el mensaje al Jefe de Estado de evitar confrontaciones y atender la problemática del país.



Reuniones con líderes políticos

De otro lado, Carlos Rúa expresó su respaldo a las reuniones que mantendrá el Jefe de Estado en Palacio de Gobierno con los líderes de los partidos políticos con representación parlamentaria.

"Es importante el diálogo con los líderes políticos dejando de lado los intereses particulares primero está el Perú y en ese sentido desde los gobiernos regionales pedimos que la clase política también pueda entender que en estas circunstancias de emergencia sanitaria y crisis política y también es necesario la unidad, solo eso podrá hacer que las cosas se pueda cumplir", afirmó.





