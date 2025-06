Elmer Schialer considera "absolutamente improbable" que exista intromisión de Eduardo Arana en situación jurídica de PPK

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras la reciente prohibición de salida del país contra el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, el canciller Elmer Schialer desestimó cualquier intromisión indebida por parte del Ejecutivo.

Además, consideró "absolutamente improbable" que las llamadas telefónicas que realizó el presidente del Consejo de Ministeros, Eduardo Arana, puedan considerarse como injerencistas.

"En primer lugar yo no he hablado con el premier de este tema, así que yo no tengo la información, no tengo los detalles. Pero si hay alguna persona del gabinete que conoce al dedillo, no solamente la Constitución, sino el manejo general jurídico del Estado, es el premier Arana. Entonces, yo dudo mucho que esas llamadas, si es que se dieron, se puedan interpretar como una injerencia, una intervención. De ninguna manera".

"Me parece a mí absolutamente improbable", agregó el titular del ministerio de Relaciones Exteriores.

Defensa de PPK evalúa denunciar a Eduardo Arana por "intromisiones" en impedimento de salida del país

Julio Midolo, abogado de Pedro Pablo Kuczynski, anunció que está evaluando tomar acciones legales contra Eduardo Arana por presuntas "intromisiones" en la reciente orden de impedimento de salida del país contra su patrocinado.

"Es algo que puede pasar, algo que está en evaluación. Lo primero que tenemos que hacer ahora nosotros es buscar que se revoque la medida vigente contra el señor Kuczynski, que actualmente se le ha impuesto un mandato de impedimento de salida del país. Y consideramos que este insumo tiene que ser también valorado. Es una posibilidad (denunciar a Eduardo Arana)", dijo el jurista en La Rotativa del Aire de RPP.