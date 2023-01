Zosimo Cárdenas Muje es el gobernador regional de Junín | Fuente: RPP

El gobernador regional de Junín, Zosimo Cárdenas Muje, se refirió al Acuerdo Nacional convocada por la presidenta Dina Boluarte para este lunes 9 de enero a las 3.30 p. m. y precisó que los gobernadores de diferentes regional han sido utilizados por el Gobierno central. Ello debido a que no han sido convocados como movimientos regionales al margen de su investidura como autoridades locales.

"El Acuerdo Nacional es un espacio de encuentro y, sobre todo, de tratos que deben permitirnos llegar a la paz, a la calma y, sobre todo, llegar a una armonía en nuestro país entre todas las fuerzas vivas. Sin embargo, creo que nosotros los gobernadores estamos siendo utilizados porque, en realdiad, al margen de nuestra investidura como gobernadores y ser elegidos por voto popular, en principio deberíamos haber sido convocados también como movimientos regionales y no lo están haciendo así. Todos los partidos políticos están siendo convocados, pero los movimientos regionales jamás. Prácticamente no existimos para ellos. Y eso está mal", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"La crisis política se acrecenta cada vez más y espero que la presidenta Dina Boluarte pueda llamar a la calma y hacer que la economía se reactive inmediatamente (...). Cada gobernador regional tiene su posición desde su propia concepción ideológica y de su percepción. Creo que es libertad de expresión. Lamentablemente mucha gente no puede entender eso, pero tampoco podemos someternos", agregó.









Protestas en Junín

Con respecto a las protestas que se retomaron desde el último 4 de enero en diferentes regiones del país, el gobernador de Junín señaló que su región está actualmente en calma. Cárdenas indicó que las manifestaciones que exigen, entre otros puntos, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte pueden ser justos. No obstante, no se puede permitir actitudes delincuenciales.

"En estos últimos días ha vuelto la calma. Está totalmente tranquilo, se han liberado las vías. Creo que la región Junín está totalmente controlada (...). He visto con claridad el esfuerzo que han puesto dirigentes y autoridades de Pichanaqui. Es una forma de bajar la fiebre en el caso de la convulsión", manifestó.

"Ante una crisis como la que viene ocurriendo en nuestro país, ante una situación complicada en el tema político, considero que los reclamos son justos. Pero de antemano no podemos confundir con el tema delincuencial, que lamentablemente toma por asalto estos espacios", añadió.

Por otro lado, dejó entrever la posibilidad de que determinadas manifestaciones estén motivadas por infiltrados de grupos que pertenecen al narcotráfico. No obstante, aclaró que se trata de información no corroborada en su totalidad.

"La violencia en el aspecto del narcotráfico está latente, está vigente. La provincia de Satipo está totalmente olvidada. Considero que desde ahí siempre ha habido infiltrados en todo tipo de movilizaciones. No podría aseverar. Todavía no se han identificado. Hemos escuchado de algunos personajes que probablemente estén convulsionando todo esto por el tema político. Quisiera que no se confundan las cosas. Todas las manifestaciones son justas, pero sin utilizar la violencia. Es lo más sancionable que debemos tener en el país", aseveró.





Procesos en su contra

Zosimo Cárdenas recordó que tiene algunos procesos abiertos en la Fiscalía y que respetará los plazos indicados cada vez que sea citado. No obstante, defendió su inocencia y remarcó que no ha cometido los delitos que se le sindican.

"En estos momentos tengo algunos procesos. Todos están en el Ministerio Público en investigación preliminar. Considero que estos tienen sus tiempos, sus plazos. Hay que respetarlos y asistir de una manera respetuosa a todas las autoridades competentes. Sin embargo, considero que estos procesos van a quedar absueltos, porque no he cometido los delitos por los que se me acusa", finalizó.