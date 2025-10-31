Últimas Noticias
Miguel Torres sobre candidatura de Keiko Fujimori: "Hay que reconocer que en algún momento caímos en un círculo vicioso de confrontación"

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

El precandidato a la Primera Vicepresidencia de la República negó que Fuerza Popular haya apoyado el Gobierno de la exmandataria Dina Boluarte y remarcó que la bancada de dicho partido presentó un adelanto de elecciones tras la vacancia de Pedro Castillo.

Elecciones
00:00 · 12:17
Miguel Torres indicó que esta vez han aprendido de las candidaturas anteriores
Miguel Torres indicó que esta vez han aprendido de las candidaturas anteriores | Fuente: Andina

Miguel Ángel Torres, precandidato a la Primera Vicepresidencia de la República por Fuerza Popular, abordó la candidatura de la lideresa del partido, Keiko Fujimori, quien se postula por cuarta vez a la Presidencia.

Al respecto, Torres reconoció que en las candidaturas anteriores de Fujimori se cayó en un "círculo vicioso de confrontación". No obstante, indicó que esta vez han aprendido de dichas experiencias.

"(Hay que) reconocer que en algún momento nosotros caímos en un círculo vicioso de confrontación, el cual, evidentemente, también nos hace reflexionar, nos hace madurar, nos hace crecer. Si nosotros no aprendiésemos de las cosas por las que hemos pasado -y fíjate que hemos pasado cosas muy difíciles-, entonces sí sería preocupante", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.




"El fujimorismo pidió un adelanto de elecciones"

En otro momento, Miguel Ángel Torres negó que Fuerza Popular haya apoyado el gobierno de la exmandataria Dina Boluarte y señaló que la bancada de dicho partido presentó un adelanto de elecciones tras la vacancia de Pedro Castillo.

"Creo que nosotros nos olvidamos de que Fuerza Popular y Keiko Fujimori se presentó como una alternativa completa y absolutamente distinta a la de Perú Libre, a la de Pedro Castillo y Dina Boluarte", enfatizó.

"No recordamos que hace dos años el fujimorismo pidió un adelanto de elecciones en donde, por cierto, el único partido que apostó por ese adelanto de elecciones y porque se reinicie este mandato fue Fuerza Popular. Todos los demás partidos brillaron por su ausencia", culminó.

El poder en tus manos

EP221 | INFORMES | Todo sobre el DNI electrónico: ¿para qué sirve la clave PIN?

Muchos peruanos aún ignoran los beneficios del DNI electrónico. No saben qué es la clave PIN que contiene este documento y muchos ni siquiera la recuerdan. Esta es una herramienta esencial para realizar trámites digitales. En el siguiente informe de El Poder en tus Manos, Paloma Verano les explica todos los detalles sobre el DNI electrónico, que será uno de los requisitos básicos para usar el voto digital, si es que este se aprueba en diciembre de este año.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Keiko Fujimori Miguel Ángel Torres Fuerza Popular

