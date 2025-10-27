El juez Wilson Verastegui se inhibió de emitir un pronunciamiento sobre la situación legal de Keiko Fujimori luego que el Tribunal Constitucional dejara sin efecto la investigación y acusación fiscal presentada en contra de la lideresa de Fuerza Popular por el denominado caso Cócteles. La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional deberá emitir una decisión final al respecto.

El juez Wilson Verastegui se inhibió de seguir interviniendo como juez de control en el proceso penal seguido a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por los aportes a sus campañas presidenciales de los años 2011 y 2016, también conocido como el caso 'Cócteles'.



El magistrado adopto esta medida luego que el semanario 'Hildebrandt en sus trece' difundiera el último 24 de octubre fotografías y un informe periodístico en el que se lo vincula con César Acuña el cual, según dijo, fue replicado por otros medios resaltando la amistad que tendría su familia con el líder del partido político Alianza para el Progreso y apuntando siempre que en su condición de juez tiene a su cargo el caso de la Lideresa de Fuerza Popular.



Mediante una resolución emitida el último 27 de octubre a la que tuvo acceso RPP, el juez Verastegui Gálvez señala que de lo antes mencionado claramente se está dudando de su imparcialidad respecto a la decisión que pueda tomar su despacho luego de que el Tribunal Constitucional le ordenara emitir un pronunciamiento sobre la situación legal de Keiko Fujimori tras haber dejado sin efecto la investigación y acusación fiscal en su contra por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal respecto al caso 'Cócteles'.



El Juez Wilson Verastegui señala en su resolución que "sobre mi relación con el señor César Acuña, debo negar enfáticamente que mi persona mantenga "una gran amistad", como se afirma, pues, se desprende de la sola descripción de la publicación que soy hijo de un amigo suyo: mi difunto padre".

El magistrado negó la intensidad de la amistad que se afirma tras resaltar su apegó al orden jurídico vigente y valores éticos en su conducta judicial ha sido una constante, lo que ha motivado que hasta la actualidad no tenga ni un solo cuestionamiento de las partes ni de la sociedad.



"Si bien es cierto el suscrito mantiene incólume la garantía de la imparcialidad en todos los procesos a mi cargo y la independencia al resolver controversias jurídicas; no obstante, estando a que conozco al señor Acuña Peralta (aunque no con la intensidad de gran amistad que se afirma en los medios periodísticos) y en tanto político al igual que la señora Fujimori Higuchi, podría generar dudas respecto a la imparcialidad que puedan perjudicar el normal desarrollo del proceso. Por lo que, a fin de garantizar pronunciamientos sin dudas de parcialidad, consideramos que resulta exigible mi apartamiento", resalta el juez Verastegui Gálvez.



El magistrado dispuso poner en conocimiento de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional su decisión de inhibirse en este caso a fin de que dicho tribunal superior proceda conforme a sus atribuciones y emita una decisión final al respecto.



Por ello, el juez Verástegui Gálvez determinó que se forme un incidente con las piezas procesales correspondientes, acompañando como anexo las publicaciones periodísticas pertinentes.