Jesús Salazar Nishi se reunió con la presidenta Dina Boluarte | Fuente: RPP

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y los gobernadores regionales se reunieron con la presidenta Dina Boluarte para abordar temas como el desarrollo productivo de las regiones. El presidente de la SNI, Jesús Salazar Nishi, comentó que en este punto sí hubo un consenso y que es ahí donde deberían apuntar los esfuerzos de los actores políticos.

"Tuvimos una reunión —yo diría cumbre— el día viernes 24 en la sede de la Sociedad Nacional de Industrias. Nos visitaron 18 gobernaciones. Esa es una muestra clara de que el Perú, si quiere dialogar, que los gobiernos regionales quieren dialogar. Pero por un tema concreto: nos juntamos para hablar del desarrollo productivo de las regiones. Y en eso nadie puede estar en contra. Creo que en lo que nos estamos equivocando es en el tema que nos convoca, así que elijamos la agenda común, la agenda que nos interesa a todos", dijo en Ampliación de Noticias de RPP

"No estoy pidiendo que cada uno ceda sus posiciones políticas y que todos nos volvamos hermanitos el día de mañana. Pero creo que cuando dirigimos el diálogo sobre temas que nos unen, va a ser más fácil. Estando enfrentados varios instituciones y varios gobiernos regionales hemos logrado sentarnos y conversar sobre un tema común. ¿Eso por qué no lo llevamos al diálogo nacional y empezamos a juntarnos a nivel de macroregiones para conversar sobre lo que nos une realmente?", agregó.

"Las brechas sociales y económicas no se han cerrado en estas tres últimas décadas"

En otro punto, mencionó que uno de los problemas más grandes del país es que no se han cerrado las brechas sociales y económicas en los últimos tiempos; por tanto, insistió en que se debe priorizar ese punto en concreto.

"Perú ha tenido grandes avances en su macroeconomía: nadie lo puede negar. Los números, las cifras, las estadísticas nos dicen que somos la estrella de la región. Sin embargo, todos sabemos que las brechas sociales y económicas no se han cerrado en estas tres últimas décadas. Algunas de ellas incluso se han incrementado. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Estamos de acuerdo en cerrar las brechas sociales? Sí. ¿Cómo se cierran las brechas sociales? Cerrando las brechas económicas. ¿Cómo se cierran las brechas económicas en las regiones? Llevando producción, llevando inversiones productivas. ¿Y cómo se hace una inversión productiva en regiones, cuando no hay infraestructura, cuando no hay un tema sistémico y cuando no tenemos una organización? Haciendo un plan de desarrollo. Y eso es lo que ha propuesto la Sociedad Nacional de Industrias", finalizó.