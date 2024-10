Adrianzén sobre ley de terrorismo urbano: "Por sí misma no tiene ningún sentido, pero vale por su carácter persuasivo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gustavo Adrianzén, titular del Gabinete Ministerial, indicó este miércoles que la ley de terrorismo urbano por si misma no tiene ningún sentido, pero vale para persuadir a los delincuentes que actúen en el marco de la tipificación de esa norma.

En conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, Adrianzén indicó que con la tipificación de esta norma se considera el sicariato y extorsión, pero se está conceptualizando el delito de terrorismo urbano y se agravan las penas hasta la cadena perpetua.

“Promovemos lo del terrorismo urbano en los términos en lo que lo estamos padeciendo todos. El que realice actos que generen terror o zozobra en la población o en un sector de ella a través de la comisión de los delitos previstos en el 108 C, 108 D, 152 y 200, nos estamos refiriendo a los delitos de sicariato, de conspiración, de sicariato de extorsión, etc, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 30 años y será cadena perpetua si pertenece a las Fuerzas Armadas utiliza armamento material, usa o emplea armas, emplea un menor de edad, etc”, dijo.

“La ley por sí misma no tiene ningún sentido, pero la ley vale per se por su carácter persuasivo y eso es entre otras cosas lo que tenemos que hacer. Vamos a señalar con el dedo a quienes cometan estos delitos y los vamos a calificar como terroristas, los vamos a perseguir y los vamos a meter a la cárcel”, añadió.

Sobre rol de la Policía y FF.AA.

Adrianzén también sostuvo que los agentes de la Policía podrán actuar contra las organizaciones criminales en el marco del estado de emergencia, a fin de que puedan realizar un seguimiento más eficaz del delito.

Se refirió también al rol que cumple la Policía y las Fuerzas Armadas en el estado de emergencia y señaló que si es que van a ser investigados será en el fuero policial militar de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución.

"Nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional que actúen en el marco de estos estados de emergencia dentro de los planes, siguiendo órdenes, etc. Solo van a poder ser investigadas y juzgadas de acuerdo con lo dispuesto en la constitución para ellos, que es en el fuero privativo policial militar", indicó.