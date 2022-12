Alberto Otárola sobre rechazo a adelanto de elecciones: "El Congreso tiene que estar a la altura de las circunstancias"

El ministro de Defensa anunció que la presidenta convocará para hoy al Consejo de Estado | Fuente: Andina

Alberto Otárola, ministro de Defensa, exhortó al Congreso a tomar una decisión que "espera el pueblo tome", pues no puede resistir un debate inocuo. Esto lo señaló luego de que el pleno del Parlamento rechaza el proyecto de ley sobre el adelanto de elecciones.

"El Congreso tiene que estar a la altura de las circunstancias. El país no puede resistir un debate inocuo que no llega a ningún acuerdo. Que se pongan a la altura de las circunstancias. Volvemos a invocar, señores congresistas, tengan el sentido de la urgencia en la agenda parlamentaria. Estoy seguro que ellos van a tomar la decisión que el país espera que tomen", manifestó en Palacio de Gobierno.

Sobre las renuncias de los ministros, aseguró que tanto la presidenta como el premier Pedro Angulo se encargarán de nombrar a quienes asumirán las carteras. "Yo no he estado en la conversación, pero las comunicaciones sí las he leído y lo que corresponde es nombrar a los reemplazantes", puntualizó.



No se aprobó adelanto de elecciones

El pleno del Congreso de la República rechazó este viernes la ley de reforma constitucional que permite el adelanto de elecciones generales para el 2023 y el recorte del mandato presidencial y parlamentario.

El proyecto de ley, presentado por el presidente de la Comisión de la Constitución, el fujimorista Hernando Guerra, recibió 49 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones.

"En consecuencia no ha sido aprobada la ley de reforma constitucional que modifica la duración del mandato del Presidente de la República, primera vicepresidenta, congresistas y parlamentarios andinos elegidos en las elecciones generales 2020-2021 establece el proceso electoral 2020-2023", indicó el presidente del Congreso, José Williams.

Ministros renuncian a sus cargos

La ministra de Educación, Patricia Correa, y el titular del Ministerio de Cultura, Jair Pérez, presentaron este viernes su carta de "renuncia irrevocable" a sus respectivos cargos debido a los últimos hechos de violencia contra manifestantes en las regiones del país.

Correa señala que asumió el puesto para "garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes peruanos (...) dentro de los marcos democráticos e institucionales".

"Nuestro país enfrenta una crisis política de grandes dimensiones que demandan convicciones democráticas, respeto al orden y a la vez la integridad física y la vida de cada ciudadano peruano que, lamentablemente, se han visto vulneradas en las últimas horas", señala la ahora extitular de Educación.

Por su parte, Jair Pérez señaló que debido al saldo de los 20 fallecidos hasta el momento por las protestas en diferentes regiones del país, su permanencia en el cargo de Cultura se ha vuelto insostenible.

"Los lamentables sucesos acontecidos en el país tienen como saldo la irreparable pérdida de hermanos y hermanas hacen insostenible mi permanencia en su gobierno", se puede leer en el documento dirigido a la presidenta Dina Boluarte.