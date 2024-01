Alberto Otárola niega salida del ministro del Interior por agresión a Dina Boluarte: "Goza de la confianza de la presidenta"

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, rechazó este domingo la posibilidad de que renuncie el titular del Interior, Víctor Torres Falcón, luego de que la presidenta Dina Boluarte sufriera una agresión en Ayacucho el último sábado a manos de una mujer.

"El ministro del Interior goza de la confianza de la presidenta Dina Boluarte y del presidente del Consejo de Ministros. Tiene que ir a dar explicaciones, por supuesto debe ir al Congreso", expresó en el programa Punto Final.

Alberto Otárola también destacó que con la gestión del ministro Víctor Torres se desarticularon 480 organizaciones criminales y hubo más de 13 000 intervenciones el año pasado. Sin embargo, expresó que no puede quedar impune la agresión a la mandataria por un principio de autoridad.

"Sí se tiene que mejorar esa seguridad porque nosotros no vamos a permitir que la presidenta pueda arriesgar su integridad en otro viaje sin tener las garantías de que la policía la va a cuidar. Entonces tiene que cambiar este tema, ahora lo otro es que la presidenta no tiene por qué no viajar a estas ciudades", indicó.

Por otro lado, Otárola adelantó que este lunes, en el Consejo de Ministros, se va a aprobar la extradición activa de Wanda del Valle Bermúdez y Alvin Daniel Vargas García, ambos están implicados en el caso del Maldito Cris, para que sean puestos a disposición de la justicia.



El primer ministro también explicó que se está evaluando el cambio del comandante general de la PNP tras la agresión en contra de Dina Boluarte.

"No es un cargo que no pueda ser removido. Corresponderá al ministro del Interior y a la presidenta realizar esa evaluación (…). El ministro del Interior y la mandataria lo evaluarán", precisó.

No más dinero a Petroperú

Alberto Otárola también anunció que el Gobierno ha decidido no dar más dinero como lo solicitó Petroperú como apoyo financiero.

"Hemos tenido una reunión en las últimas semanas con la presidenta Boluarte y se ha decidido 3 cosas sobre Petroperú: una reforma sobre su directorio para generar eficiencia e independencia, no va a haber dinero fresco ni capitalización. No se va a inyectar el dinero que se ha solicitado", manifestó en el programa Punto Final.

Otárola remarcó que no hay fondos para entregar a Petroperú porque se ha priorizado usar el dinero en labores de prevención ante una posible llegada del fenómeno El Niño.