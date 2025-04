Alberto Otárola responsabiliza "directamente" a Dina Boluarte de presunto reglaje en su contra

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alberto Otárola, a su salida de la Comisión de Fiscalización, responsabiliza "directamente" a la presidenta Dina Boluarte de presunto reglaje en su contra.

"[Usted ha denunciado ser víctima de reglaje y además de repente teme por su vida, ¿quién está detrás de todo esto? ¿El Gobierno de Dina Boluarte?] Bueno, la pregunta se cae por su propio peso. Yo responsabilizo directamente a la Dina Boluarte de estas acciones y creo que eso no le hace bien a la democracia ni al gobierno para que trabaje", señaló.

En esa línea, sostuvo que existen otros ministros del actual Gabinete sobre un contubernio en su contra. "Ustedes escuchan a estos ministros, a Morgan Quero, ahora a mi anterior amigo Gustavo Adrianzén... Lamento mucho que una institución tan importante para el país como la presidencia del Consejo de Ministros haya sido convertida en una mayordomía política", mencionó.

Por otro lado, defendió sus declaraciones en la Comisión de Fiscalización sobre el caso Cirugías pero que la investigación se determinará por medio de los organismos del Estado.

"Entonces, yo no sé, porque no conozco la investigación fiscal, qué tipo de intervención fue sometida la señora. Al parecer, ella ha dicho en la fiscalía que no perdió sus facultades físicas y que se operó en horas de la noche, en horas de sueño. Como no se ha concluido la investigación, mal haría yo llegar a una conclusión", mencionó.

Presentación en Fiscalización

Como se recuerda, Alberto Otárola, expresidente del Consejo de Ministros, se presentó en la Comisión de Fiscalización del Congreso donde sostuvo que la presidenta Dina Boluarte no informó “formal o informalmente” sobre su intervención quirúrgica en el año 2023.

“¿La señora Boluarte informó, formal o informalmente, al Consejo de Ministros o al presidente del consejo de Ministros? La respuesta es contundente: ‘No, no lo hizo. Y esto no solamente lo digo yo, así lo ha manifestado también Dina Boluarte en el Ministerio Público”, señaló Otárola.

Además, Otárola señaló que existe una “persecusión absurda dirigida” por el actual presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quien “por órdenes directas” de Dina Boluarte, ha despedido a personal de su despacho cuando era premier.

“En la PCM ocurrió una persecución absurda por el actual presidente del Consejo de Ministros, quien por órdenes directas de la señora Boluarte despidió hasta la señora que hacía limpieza en mi despacho. Y no contentos con ello, personalmente se encargaron de prohibir el ingreso a estos profesionales a otras entidades del Estado o llamadas directos del secretario general del despacho presidencial. La persecución ha sido ruin contra mí y mis colaboradores”, declaró.