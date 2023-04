"Si no regularizan su situación, se tomarán medidas de expulsión del país", señaló Otárola. | Fuente: RPP

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se refirió al jefe de Estado chileno Gabriel Boric y le pidió que solucione las dificultades de su país y no los carguen al nuestro. Ello, en referencia a la crisis migratoria que se ha acentuado en la frontera de Perú con Chile.

"Lo que le pedimos al presidente Boric y a los demás presidentes es que solucionen sus problemas y que no los tiren a nuestro país. Estamos conversando activamente con las autoridades migratorias chilenas para resolver un problema que afecta a los dos países".

"Lo que ha sucedido hoy puedo deducir que ha sido por la publicación de este decreto que declara el estado de emergencia y algunas personas están desplazándose muy rápidamente hacia nuestro país. Pero se va a reforzar el resguardo de nuestras fronteras. Ya debe estar en Tacna el ministro del Interior y mañana viaja el ministro de Defensa para que las Fuerzas Armadas colaboren".

Si los migrantes no regularizan su situación, serán expulsados, aseguró Alberto Otárola

Por otro lado, el jefe de la PCM manifestó que los migrantes en nuestro país deben regularizar su situación, pues de lo contrario serán expulsado de nuestro país.

"Se ha publicado otro decreto supremo en el que se da un plazo de seis meses para aquellos extranjeros que han ingresado irregularmente al país vengan a la dependencia del Estado y registren sus diez huellas. Queremos saber en el país quiénes son, cuántos son, dónde viven, cuál es su correo electrónico, cuál es su teléfono, porque si no no van a poder continuar en el país de manera legal", precisó.

"Sabemos que en el Perú existen más de un millón 500 mil venezolanos. Y también somos conscientes que la inmensa mayoría de estas personas están haciendo un trabajo leal, honrado, que están contribuyendo con el PBI, con la economía del país. Pero lamentablemente hay un importante sector de estas personas que están cometiendo delitos. A ellos nos dirigimos y le decimos que si no regularizan su situación, no solamente migratoria, sino las actividades que tienen en el Perú, pues se van a tomar las medidas que correspondan, incluida la expulsión del país. No queremos que sigan delinquiendo y el Gobierno va a tomar el toro por las astas", finalizó.