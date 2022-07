El ministro de Cultura entró en el bolo de candidatos | Fuente: Ministerio de Cultura

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, se pronunció este viernes a los rumores de asumir el ministerio del Interior, esto luego de que el Congreso censurara a Dimitri Senmache. El titular del Mincul consideró que no hay nada oficial al respecto y está dispuesto a “trabajar por el país”.

“Son rumores. En realidad no he sido comunicado en lo absoluto de ello y no he tenido ninguna versión oficial. Sin embargo, trabajo para un Gobierno democrático y lo que el Gobierno determine para mi persona, siempre estoy dispuesto a trabajar por el país. Son rumores que están allí, son rumores”, expresó el ministro en declaraciones brindadas a su salida de Palacio de Gobierno.

Alejandro Salas señaló además que siempre trabajaría en favor del país, aunque lamentó la salida de Dimitri Senmache del Ministerio del Interior.

“Soy un demócrata y trabajo en un Gobierno en democracia. Lo que el presidente de la República disponga para con mi persona, estoy siempre dispuesto a servir al país. El ministro Senmache no tenía ni un mes, había presentado una política nacional para poder establecer el tema de la inseguridad ciudadana, sin embargo ni siquiera lo ha podido implementar. Creo que hay cosas en el país, como la seguridad ciudadana, que no esperan”, añadió.

Congreso censuró a Dimitri Senmache

El pleno del Congreso de la República, aprobó el último jueves censurar al ministro del Interior, Dimitri Senmache, por falta de capacidad de gestión que habría llevado a la fuga del extitular de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, el exsecretario del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco y Fray Vásquez, sobrino del presidente Pedro Castillo.

Con 78 votos a favor, 29 en contra y 8 abstenciones, el Legislativo aprobó la moción de censura presentada el pasado jueves 27 de junio por Fuerza Popular con el respaldo de Renovación Popular, Avanza País y Alianza para el Progreso.

Para Dimitri Senmache, desde el Parlamento solo buscan entorpecer la gestión del presidente Pedro Castillo.

"El que tenga un mínimo de criterio saben que lo único que han hecho es buscar excusas, porque lo que quieren es entorpecer la gestión del presidente Pedro Castillo y ahora estan buscando separarlo de su cargo y censurar al ministro de Justicia. Es decir, aca hay un objetivo que, el que quiero verlo, lo hará", manifestó en RPP Noticias.

Dimitri Senmache enfatizó que nunca tuvo una responsabilidad política por la fuga del titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, o los fallecidos durante una protesta en la región Arequipa. En ese sentido, resaltó el apoyo que recibió por parte del presidente Pedro Castillo tras la censura.