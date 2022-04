La exministra fue muy dura contra la agrupación política Nuevo Perú | Fuente: Andina

Anahí Durand, quien fuera ministra de la Mujer, publicó un comunicado para responder a Nuevo Perú tras ser separada de la presidencia del partido luego que se conociera que aceptó ser asesora de la Presidencia del Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Castillo.

Durand manifestó en un extenso texto que acepta la decisión del comité central de esta organización política, pero, a su vez, criticó que el partido se haya sumado a ser oposición del Ejecutivo.

“La comisión política ha definido que no es compatible trabajar en el Estado y ha decidido separarme del cargo del partido. A mí, ante las dificultades, mis padres me enseñaron que había que poner el hombro y no sentarse a criticar desde la comodidad de quienes tienen la vida resuelta. Eso es lo que he hecho y eso es lo que haré. Acepto la decisión (de) Nuevo Perú y dejo a un partido que ayudé a fundar, pero que hoy ya no es útil a las clases populares peruanas”, aseveró Anahí Durand en su comunicado expuesto en redes sociales.

Por otro lado, considero un error estratégico que el Nuevo Perú se sume al campo opositor ya copado por la derecha, "fungiendo de furgón de cola del centroderecha".

"La línea de ‘oposición democrática’ que se impuso en el Nuevo Perú ya es utilizada por los morados y otros sectores privilegiados”, se lee en una parte del comunicado.

Crisis en Nuevo Perú

La agrupación Nuevo Perú informó, a través de un comunicado, que Anahí Durand fue separada de la presidencia, luego de que escogiese permanecer como consultora en la Presidencia del Consejo de Ministros. En las últimas horas, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, había difundido que la exministra estaba aún vinculada con el gobierno de Pedro Castillo.

En su comunicado, Nuevo Perú refiere que decidieron apoyar la candidatura del hoy presidente Pedro Castillo bajo un acuerdo "con puntos programáticos". Sin embargo, ocho meses después señalan que el gobierno "ha claudicado en impulsar el programa de cambios".