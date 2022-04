Anahí Durand fue ministra de la Mujer. | Fuente: MIMP

La agrupación Nuevo Perú informó, a través de un comunicado, que Anahí Durand fue separada de la presidencia, luego de que escogiese permanecer como consultora en la Presidencia del Consejo de Ministros. En las últimas horas, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, había difundido que la exministra estaba aún vinculada con el gobierno de Pedro Castillo.

En su comunicado, Nuevo Perú refiere que decidieron apoyar la candidatura del hoy presidente Pedro Castillo bajo un acuerdo "con puntos programáticos". Sin embargo, ocho meses después señalan que el gobierno "ha claudicado en impulsar el programa de cambios".

"Hemos asumido una posición crítica, exigiendo el cumplimiento de las promesas electorales por la que votaron la mayoría de peruanos, sin sumarnos al coro golpista de la vacancia y la renuncia", se indica.

Asimismo, se detalla que durante su última reunión de la Comisión Política Nacional conocieron que la exministra Anahí Durand está trabajando como consultora de la PCM "a invitación del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres".

"Hoy, luego de la conversación y debates respectivos, la Comisión Política decidió pedirle que renunciara a la consultoría en la PCM o a la Presidencia. En respuesta, la compañera puso su cargo a disposición por tal motivo la comisión política nacional decidió separarla de su cargo de Presidenta, al considerar que la consultoría aceptada es incompatible con su rol en la organización y dar cuenta al Consejo Nacional y a las instancias orgánicas competentes para su conocimiento y fines convenientes", se cuenta.

El comunicado culmina señalando su rechazo "al plan golpista de la derecha" y que se mantienen en posición crítica a un gobierno que llegó con el voto del pueblo".

Posición de Anahí Durand

Por su parte, Anahí Durand compartió su comunicado al respecto y manifestó que es "un error estratégico que el Nuevo Perú se sume al campo opositor ya copado por la derecha, fungiendo de furgón de cola del centro derecha".

"Mi posición, y así siempre lo expresé, es que la disputa por dirimir la crisis del régimen sigue abierta y el desorden de las izquierdas termina alimentando a los sectores golpistas que pugnan por recuperar el botín estatal", refiere.

"La Comisión Política ha definido que no es compatible trabajar en el Estado y ha decidido separarme del cargo del partido. A mí, ante las dificultades, mis padres me enseñaron que había que poner el hombro y no sentarse a criticar desde la comodidad de quienes tienen la vida resuelta. Eso es lo que he hecho y eso es lo que haré. Acepto la decisión Nuevo Perý y dejo a un partido que ayudé a fundar pero que hoy ya no es útil a las clases populares peruanas", culminó.



PODCAST RPP | Asociación Transparencia: ha quedado claro que el gobierno muestra incapacidad para manejar conflictos sociales

Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, dijo que la legitimidad del gobierno también quedó afectada con la orden de inmovilización social del martes, ya que afectó los derechos ciudadanos.