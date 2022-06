Especialista analizó la situación del Ejecutivo y del Congreso | Fuente: Foto: Andina

El analista político Darío Padraglio, especialista de 50+1, consideró que el "ruido" que existe alrededor del presidente Pedro Castillo y su gobierno tiene un efecto en su desaprobación, que alcanzó el 70 %, según una reciente encuesta de Datum. En esa línea, opinó que la cantidad de acusaciones y la situación legal de su entorno "inevitablemente afectan".

"Es un presidente que, además, no tiene logros de gestión y ya estamos acercándonos a un año de gobierno y no vemos cosas concretas que puedan mostrar y creo que este pequeño rebote que había logrado con la narrativa de la Asamblea Constituyente y los Consejos de Ministros Descentralizados, está dejando de tener efecto", indicó.

"Creo que la ciudadanía está un poco cansada, sabiendo que no hay ningún resultado y en ese sentido la desaprobación va en aumento. Es particularmente alto (70 %), generalmente los presidentes arrancan con una aprobación más alta, la sostienen en el primer año y a medida que avanza comienza el descenso y luego en los últimos meses vemos un repunte", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, el analista advirtió que, a diferencia de otros anteriores presidentes, con Pedro Castillo "la caída ha sido más exponencial". Al respecto, recordó que inició su gestión con 40 % de desaprobación y en pocos meses la caída ha sido "muy pronunciada" hasta llegar a 70 %, según la última encuesta elaborada por la empresa Ipsos.

"Creo que en general es un descontento con el establishment político porque la desaprobación del Congreso también (es alta). Eso muestra que la población está cansada no solamente de lo que ocurre en el Ejecutivo, sino también en el Congreso, donde no se ven representados y, más bien, encuentran que defienden intereses particulares y no trabajan para la ciudadanía", anotó.

Finalmente, el analista consideró que los resultados de este tipo de sondeo de opinión pública revelan que la opción más viable para la salida de esta crisis política es el adelanto de las elecciones generales; es decir, para el presidente y el Congreso. En su opinión, esto se ve reflejado cuando las personas consultadas en las encuestas eligen de manera puntual esta alternativa.

"El hartazgo del ciudadano se extiende al presidente, pero también al Congreso. El adelanto de elecciones podría ser el camino que la ciudadanía prefiera y que quizás sea más responsable dada la desaprobación de ambos poderes", señaló.



