El analista político Darío Pedraglio consideró que el proyecto de reforma constitucional -presentado por Perú Libre- para recortar el mandato presidencial y congresal se trató de una "iniciativa personal", esto luego de que el vocero del oficialismo, Waldemar Cerrón, informara que esta iniciativa había sido retirada.

"Una vez que se socializa la medida, claramente hubo rechazo al interior de la bancada, lo que llevó al retiro de suficientes firmas como para que el proyecto no tenga validez. Eso me parece una clara muestra, por lo menos, de descoordinación al interior de Perú Libre, de la existencia de facciones y de intereses diversos", indicó.

Para Darío Pedraglio, con el retiro de esta iniciativa se revela que una parte mayoritaria de Perú Libre no está dispuesta a irse del Parlamento. No obstante, estimó que esta idea podría extenderse en gran parte del Congreso dentro del resto de las bancadas debido al temor que significa arriesgarse a nuevas elecciones.

"Me parece que un grupo significativo de parlamentarios no tiene interés por adelantar las elecciones porque claramente es arriesgarse a perder un puesto que han ganado hace poco. Si bien hay algunos que seguramente están dispuestos a dar un paso al costado, mi impresión es que en este momento la mayoría no quiere, pretenden quedarse y, en todo caso, desde la oposición lograr la vacancia, la remoción del presidente, pero sosteniendo al Parlamento", comentó.

En entrevista con RPP Noticias, el analista político de 50+1 no descartó la posibilidad de que la presentación de este tipo de propuestas pueda ser parte de una estrategia de distracción por parte de Perú Libre; sin embargo, consideró que "tampoco se puede sobredimensionar el nivel de estrategia del Gobierno".

"Hay un nivel de improvisación importante en el oficialismo y también es cierto que puede haber sido una suerte de globo de ensayo de poner el proyecto, distraer un poco la agenda -como fue el interés del proyecto de la Asamblea Constituyente-, ver un poco cuál es la respuesta al interior del Congreso, la bancada y la opinión pública", señaló.

"También crear esta suerte de narrativa en la cual se muestra a Perú Libre como dispuesto a irse si eso es lo que quiere la ciudadanía, decir que están dispuestos a dejar sus cargos. Ahora, cuando se retira el proyecto, esta narrativa pierde fuerza y queda al contrario, que solo lo hicieron para la apariencia", agregó.

Autor del proyecto "desconoce" motivo del retiro

El congresista Pasión Dávila (Perú Libre) se mostró sorprendido tras conocer que el vocero de su bancada, Waldemar Cerrón, anunció que el proyecto de reforma constitucional para recortar el mandato presidencial y congresal -de su autoría- fue retirado.

"Yo he presentado (el proyecto) haciendo un análisis y cada uno de los que han firmado tenían conocimiento, pero, ahora, el motivo de su retiro, desconozco. Yo lo sigo manteniendo igual y desde acá invitó a los colegas congresistas a que puedan adherirse a esa firma. Waldemar Cerrón lo firmó, tenía conocimiento, y desconozco el motivo de que él lo ha retirado", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, Pasión Dávila explicó que lo que lo motivó a presentar esta iniciativa de reforma constitucional es que en todo el tiempo que lleva trabajando en el Congreso se han presentado constantemente pedidos de vacancia, acusaciones constitucionales, pedidos de recorte del mandato presidencial y movilizaciones.

"No entiendo cuál es el interés que tienen los congresistas de Fuerza Popular y Renovación Popular. Aparte, yo presenté como 18 proyectos de ley, de las cuales solo uno se ha agendado, el resto está en las comisiones y todo eso me incomoda y me molesta. Esas acciones me han motivado para presentar esta propuesta de adelanto de elecciones", argumentó.

Asimismo, Pasión Dávila recordó que esta propuesta lleva la firma de Waldemar Cerrón ya que conversó con su vocero antes de su presentación. Sin embargo, el parlamentario negó que haya coordinado con algún integrante del Poder Ejecutivo sobre su intención de recortar el mandato presidencial y congresal, ya que se trata de una "propuesta personal".

