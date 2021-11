Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista. | Fuente: Andina

Esta mañana, en diálogo con Ampliación de Noticias, el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga se pronunció sobre la moción de vacancia presidencial presentada por tres bancadas en el Congreso de la República. Al respecto, señaló que, desde su punto de vista, se trata de un tema de número de votos.

“Tengo la impresión de que la moción no se va a aprobar, que va a ser un intento fallido, como ocurrió en la vacancia uno de Vizcarra, pero que va a ser de alguna manera aclarada de acuerdo a cómo se están moviendo las fuerzas políticas. (…) Es una crisis política severa y constitucional con la que no se tendría que estar jugando a cada rato”, acotó.

En esta línea, recordó que son necesarios 52 votos para la admisión a trámite de la moción y 87 para aclarar la vacancia. Además, agregó que se trata de un juicio político, más no de un juicio jurídico.

“La decisión o no de la vacancia pasa por la convicción que pueda tener el Congreso con un número de votos. Cuando el presidente tiene un apoyo en el Congreso eso no se va a dar y cuando el presidente no tiene ese apoyo en el Congreso pues esto se puede dar. (…) Si van a buscar una definición exacta de qué es incapacidad moral no la van a encontrar. Desde mi punto de vista es una convicción del Congreso que se traduce en un número de votos”. opinó.

TENSIONES OPUESTAS

El constitucionalista señaló que, en este momento, el Perú se encuentra en el medio de dos “tensiones opuestas” en cuando a la Asamblea Constituyente que promueve un sector, y la vacancia presidencial que impulsa otro.

“Son los dos extremos de la posición política actual. El Gobierno quisiera desaparecer la causal de incapacidad moral e imponer un tema de incapacidad mental que es un tema que nunca ha estado en la historia. Es un tema que puede ser materia de debate. Por otro lado hay sectores que quieren radicalizar el tema e ir a una Asamblea Constituyente. Lo que nos separa en este momento es el Congreso, pero el tema de la vacancia que se ha presentado ayer, según el reglamento del Congreso, tiene un trámite preferencial, entonces no habría cómo acelerar las discusiones de su proyecto de ley que son importantes detrás del tema de la moción de vacancia”, explicó.

