Aníbal Torres acepta reunión con Acción Popular para abordar la crisis política | Fuente: Foto: PCM

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, aceptó la invitación que le cursó la bancada de Acción Popular para reunirse este lunes 28 de febrero en la sala de reuniones de este grupo parlamentario a fin de abordar la crisis política que entrenta el país.

"Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia, mediante el cual me invita a una mesa de diálogo para un consenso democrático con el objetivo de encontrar una salida a la crisis política actual, para el día lunes 28 de febrero del año a las 10:00 a.m. en la sala de reuniones de su grupo parlamentario. Al respecto, confirmo mi participación a dicha invitación", indica la respuesta.

La bancada de Acción Popular había invitado al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y al Gabinete a una mesa de diálogo para buscar un "consenso democrático" con la finalidad de encontrar una salida a la crisis política actual.



A través de un oficio, el vocero de AP, Elvis Vergara, propuso que la cita se realice el lunes 28 de febrero, a las 10 a. m., en la sala de reuniones del grupo parlamentario, ubicada en el segundo piso del palacio legislativo del Congreso de la Republica.

Acción Popular espera que con el dialogo se pueda arribar a objetivos comunes y trazar metas claras, en beneficio de la colectividad y erradicar las confrontaciones entre el ejecutivo y legislativo.



"Y me permito citar la frase de nuestro ilustre presidente y fundador de nuestro partido el Arquitecto Fernando Belaunde Terry: 'La democracia es como una bóveda a la que sostiene la acción de contrapuestas paredes'", expresó Hernán Vergara.

Trabajo articulado entre Congreso y Ejecutivo

Esta mañana, el congresista Elvis Vergara, vocero de la bancada de Acción Popular, destacó la mesa de diálogo propuesta por su partido al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, para abordar la crisis política que vive el país. El documento, que lleva la firma del vocero, destaca la necesidad de entablar una mesa de trabajo con el Poder Ejecutivo.

"Sabemos que en el Congreso existe un sector de congresistas que está impulsando la vacancia desde hace mucho tiempo. De hecho, ya hubo un intento de moción de vacancia que finalmente fue rechazado. Independientemente, estemos o no a favor, somos conscientes de que no se cuenta con los votos para una vacancia", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, Vergara recordó que también existen denuncias constitucionales en contra del presidente Pedro Castillo, aunque precisó que estas requieren de todo un procedimiento que podría demorar varios meses. En medio de este escenario, el parlamentario lamentó que "el país no puede seguir en esa crisis de ingobernabilidad".

El vocero también cuestionó que la congresista Betssy Chávez (Perú Libre) presentara una denuncia constitucional contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, por una supuesta conspiración entre un grupo de congresistas para lograr la vacancia del presidente Pedro Castillo.

"Eso es un absurdo. Sus fundamentos no son válidos: no puede ser que se le denuncie a un parlamentario por asumir sus funciones porque la vacancia, independientemente de que yo estoy en contra, es constitucional y es atribución del Congreso. Hablar de vacancia no es hablar de golpe de Estado", lamentó.

