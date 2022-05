Aníbal Torres: “Antes del cinco de abril le manifesté al presidente que ya quiero retirarme”

El titular del Gabinete Ministerial indicó que ahora no piensa en dejar el cargo. | Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros

El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, aseguró el lunes que presentó su carta de renuncia al presidente Pedro Castillo antes del 5 de abril, pero que el mandatario decidió no aceptarla.

Según precisó, luego de que el jefe de Estado no aceptara, le reiteró que quería dejar el Gabinete, pero este le respondió que verían el tema después de participar en un Consejo de Ministros Descentralizado.

“Yo no he querido difundir eso, por primera vez lo voy a decir, yo ya antes del cinco de abril le manifesté al presidente que ya quiero retirarme. Me dijo que lo vamos a conversar, incluso le dije en otra oportunidad”, indicó a Canal N.

Permanencia en el cargo

Anibal Torres indicó que presentó su renuncia, porque dejó de lado su actividad como docente universitario e investigador en materia jurídica. En esa línea, negó que quisiera dejar el cargo por otro motivo.

Indicó que ahora no tiene planeado dimitir a su cargo, pues consideró que, de hacerlo, estaría “aceptando lo que la prensa quiere”. Añadió que su permanencia como titular del Consejo de Ministros depende del presidente Pedro Castillo, así como de él mismo.

Contradicción

Sin embargo, el pasado 6 de abril, en medio de las protestas que afrontaba el Gobierno, el jefe del Gabinete Ministerial negó haber presentado su renuncia y señaló que el equipo que encabeza se encontraba “muy sólido”.

"Les comunico que no he presentado mi renuncia, que el Gabinete está muy sólido. Estoy muy contento con este equipo que viene trabajando en bien del país. En el momento en que yo presente mi renuncia al premierato, lo haré con mucha alegría y con mucha lealtad”, dijo.