Aníbal Torres reiteró su pedido de modificar la constitución para mejorar el país | Fuente: PCM

Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, se pronunció este jueves sobre el alza del precio de los combustibles y aseguró que eso es consecuencia de los monopolios que afectan al sector. En ese sentido, recalcó que es importante modificar la constitución.

"El encarecimiento del gas es consecuencia de los monopolios, por ello hay que terminarlos. Pero no solamente es eso, hay que modificar la Constitución eliminando la actividad económica subsidiaria del Estado porque eso no existe en países desarrollados", aseguró el primer ministro en su alocución.

Para Aníbal Torres, Petroperú debe entrar en la comercialización de los combustibles para romper ese monopolio, pero recalcó que este gobierno no se dejará "aplastar" por esas empresas.

"Petroperú debe entrar en la comercialización del gas y otros combustibles para romper ese monopolio. Pero para eso debemos ponernos de acuerdo todos. Ustedes saben, decimos una palabrita que ataque a los monopolios y en Lima nos aplastan, pero claro que no nos dejaremos, tenemos que defender los derechos de los que menos tiene", aseveró.

Anibal Torres llegó a Ucayali con los demás miembros del gabinete | Fuente: PCM

Por otro lado, también tuvo palabras sobre los problemas de titulación de tierras y recalcó que el Ejecutivo siempre defenderá los derechos del campesino.

"La titulación de tierras está a cargo de Cofropi, pero en el caso del campo los ministerios de Vivienda y Agricultura tienen que trabajar conjuntamente al lado del sector Justicia. Tenemos que defender al campesino y no de los invasores. No permitamos en el país más abusos ni que se invadan tierras para sembrar la coquita o la palma aceitera", sostuvo el primer ministro.

Aníbal Torres: "Exijo al Ministerio Público que rápidamente corrobore las imputaciones de Karelim López"

Más temprano, Aníbal Torres reiteró que nunca tuvo una reunión con el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, tal como lo reveló la empresaria Karelim López en su presentación de ayer ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Durante su discurso en la sesión del Consejo de Ministros Descentralizado en Pucallpa, el premier recordó que se encontró con el exsecretario presidencial en noviembre del año pasado, luego de que se produjera el allanamiento a las oficinas de Palacio de Gobierno por parte del Ministerio Público.

"Absolutamente falso. Tengo que decirles que con Pacheco yo me encontré en una ocasión en la calle, no en San Borja, no en Miraflores, y le pregunté sobre los hechos que habían sucedido en Palacio y me manifestó (…) Eso es lo que está pasando en el país: las imputaciones sin prueba alguna. Yo exijo al Ministerio Público que rápidamente corrobore", manifestó Aníbal Torres.