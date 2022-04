Aníbal Torres: "Exijo al Ministerio Público que rápidamente corrobore las imputaciones de Karelim López"

Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros | Fuente: Foto: PCM / Video: RPP Noticias

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, negó haberse reunido con el exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco en un departamento de San Borja o Miraflores, tal como lo reveló la empresaria Karelim López en su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Durante su discurso en la sesión del Consejo de Ministros Descentralizo en la ciudad de Pucallpa, el jefe del Gabinete Ministerial recordó que se encontró con el exsecretario presidencial en noviembre del año pasado, luego de que se produjera el allanamiento a las oficinas de Palacio de Gobierno por parte del Ministerio Público.

"Absolutamente falso. Tengo que decirles que con Pacheco yo me encontré en una ocasión en la calle, no en San Borja, no en Miraflores, y le pregunté sobre los hechos que habían sucedido en Palacio y me manifestó (…) Eso es lo que está pasando en el país: las imputaciones sin prueba alguna. Yo exijo al Ministerio Público que rápidamente corrobore", indicó.

"Una vez que dio su declaración (Karelim López) salió y lo hizo público, lo que no se puede hacer porque la investigación preliminar es reservada. Luego sale a decir su abogado que ella renuncia a esa reserva. No es que ella renuncia a esa reserva, renunciará a lo que ha dicho, a que se publique lo que ha dicho, pero el proceso en esa etapa es reservado", cuestionó.

Recientemente, la investigada empresaria Karelim López acusó al actual presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres -cuando era ministro de Justicia-, de generar una "intimidación" en el exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco para que guardara silencio sobre los presuntos actos irregulares en el gobierno de Pedro Castillo.

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización, la empresaria aseguró que Aníbal Torres quería que Bruno Pacheco "se vaya, que abandone el país" e incluso le planteó esta posibilidad en una reunión que sostuvieron en noviembre del año pasado, luego del allanamiento a las oficinas de Palacio de Gobierno.

La aspirante a colaboradora eficaz ante el Ministerio Público recordó que acompañó a Bruno Pacheco a esta reunión cuando ya estaba fuera de la Secretaría General de Palacio de Gobierno. En la cita, en la que también participó el entonces ministro de Defensa Walter Ayala, Aníbal Torres pedía "que Bruno se vaya para que no hable".



López señaló que la reunión fue coordinada por un sobrino del presidente Pedro Castillo que estaba a cargo de trabajos de Inteligencia y en ella Torres habría ofrecido a Bruno Pacheco un puesto de agregado o embajador "para que saliera del país". La empresaria agregó que Pacheco se negó a este ofrecimiento; sin embargo, luego habría decidido guardar silencio.

Ratificó que Pedro Castillo lideraba red criminal

Recientemente, la investigada empresaria Karelim López ratificó que existe una organización criminal liderada por el presidente Pedro Castillo e integrada por el exsecretario Bruno Pacheco, exministros, empresarios que habrían obtenido beneficios irregulares y los sobrinos del jefe de Estado.

"Corroboro y ratifico que el señor presidente maneja esa organización y la maneja con su exministro, la ha manejado siempre y obviamente de la mano de sus sobrinos, cosa que se ha probado. Mis declaraciones no son, como dice el presidente, porque me han pagado. A mí nadie me ha pagado, yo no tengo vínculos con nadie. Yo estoy aquí por voluntad", indicó.

"Yo soy la única de todos los que están inmiscuidos que he venido dando la cara desde el día cero y que no me ha dado miedo decir la verdad, cosa que se está corroborando (…) Me ratifico en decir que él (Pedro Castillo) es el cabecilla y que él es aquel que da las órdenes porque sus sobrinos no llevaban a empresarios a que se vean con él por gratitud", añadió.

La empresaria también recordó que el pasado 19 de noviembre, día en el que se allanaron las oficinas de Palacio de Gobierno, tenía previsto participar en una actividad familiar con Bruno Pacheco (ceremonia de confirmación de sus hijas) cuando se enteraron de esta diligencia.

Según relató, Bruno Pacheco, entonces secretario general de Palacio de Gobierno, se encontraba en una situación "delicada" por "seguir órdenes" de Pedro Castillo relacionadas con temas como dar indicaciones para el ascenso en las Fuerzas Armadas, por lo cual le pidió al jefe de Estado que se garantizara su arraigo laboral para no perjudicar su situación legal.

